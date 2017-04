La carta de Bordaberry: "Estoy convencido de que llegó el momento de dejar el paso a otros"

Luego de dos décadas en la política, el senador Pedro Bordaberry envió un correo electrónico a los legisladores de su bancada para oficializar que se retira y explica los motivos de su decisión.

En ese texto, al que accedió El Observador, expresó que está convencido de que "llegó el momento de dejar el paso a otros".

Recordó sus años de ministro en el gobierno de Jorge Batlle, las elecciones en las que participó y lo que intentó hacer desde el Senado buscando que el gobierno "cambie el rumbo" en algunos temas.

"Creo que algo de eso se ha logrado aunque, te confieso, a veces se demora en concretarlos", escribió el legislador que actualmente está en Europa.

A los que recibieron la nota, que comienza con un "estimado", Bordaberry les agradece el apoyo y la amistad.





A continuación, la carta íntegra que Bordaberry envió a sus legisladores.





"Este es un mail que me gustaría no tener que escribirte pero dado el estado público que tomó lo conversado con algunos compañeros te envío para que estés al tanto de todo.

Es cierto que tomé la decisión, irreversible, de no ser candidato ni a presidente ni a senador en la próxima elección.

Cuando termine este período legislativo habré completado 20 años en la política, 5 de ellos como ministro, otros 5 fundando Vamos Uruguay y armando una nueva propuesta, y 10 como Senador.

De todos estos años recuerdo con mucho cariño los primeros 5 en que tuve el honor de ser ministro en tres carteras, en algún momento en las tres al mismo tiempo (Turismo, Industria y Energía, y Deporte y Juventud).

Cuando miro hacia atrás siento que en esos años pudimos hacer cosas concretas, construir y proponer desde esos ministerios.

Fueron tiempos duros por las circunstancias que se vivían pero de hacer y construir que recuerdo con mucho cariño.

Luego de eso vinieron la elección municipal de Montevideo en el 2005 y las internas y nacionales del 2009 y el 2014.

En esos años tu me acompañaste y compartimos buenos y malos momentos.

Quiero agradecerte muy especialmente por ello.

Con tu trabajo y el de otros compañeros, y gracias a él, logramos siempre que muchos uruguayos nos confiaran su representación.

En estos años en el Senado de la República he tratado de poner el énfasis en los temas que son esenciales en la vida de la Nación: Educación, Economía, Seguridad, Relaciones Exteriores.

He realizado varias interpelaciones, aún a sabiendas de su resultado final, para que la opinión pública tome nota, los expertos discutan y, sobre todo, el Gobierno cambie de rumbo.

Creo que algo de eso se ha logrado aunque, te confieso, a veces se demora en concretarlos.

Hoy estoy convencido que llegó el momento de dejar el paso a otros.

Siempre he creído que la alternancia es algo bueno en todas las actividades de la vida pero en especial en la política.

Me parece que es saludable para la Democracia y para los Partidos.

En el 2015 lo anuncié y hoy te lo reitero: es necesaria una renovación en el Partido y en la política y para ello se necesita dejar los espacios para que otros los ocupen.

Así lo hice en la elección de segundo grado al Comité Ejecutivo Nacional del Partido y así lo haré en las próximas elecciones internas y nacionales.

Cumpliré, sí, mi compromiso con quienes me votaron y me colocaron en el Senado en la última elección confiándome por cinco años su representación.

Pero comenzaré a dejar que mi suplente tenga más tiempo en él para facilitar la transición.

Por último, he quedado en deuda contigo por tu generoso apoyo y por haberme confiado tu amistad.

Ten la certeza que tu tienes la mía y en todo lo que pueda trataré de ayudarte desde la simple pero importante posición de ciudadano.

También que seguiré siempre apoyando a nuestro Partido desde esa posición.

Sigo creyendo en los principios de Libertad, República y atención prioritaria a quiénes menos tienen, que el mismo postula en su Carta Orgánica.

Cuando termine este período legislativo, ten la seguridad que podré mirar atrás con alegría así como corroborar que he defendido esos principios y que no me he apartado, ni un ápice, de la Constitución y de la ley.

Te mando un abrazo".

Pedro Bordaberry

