La cena en que Europa decidió mostrar las uñas al Reino Unido

Oposición muestra postura crítica

Fuente: AFP

La cena entre Theresa May y Jean Claude Juncker empezó con un par de besos en Downing Street pero, según filtraron fuentes europeas a un diario alemán, acabó poniendo de relieve la enorme distancia entre Londres y Bruselas Según una narración detallada del encuentro del miércoles publicada por la edición dominical del diario alemán Frankfurt Allgemeine, gracias a filtraciones de fuentes europeas, el presidente de la Comisión Europea concluyó la cena con la primera ministra británica asegurando que ahora era "diez veces más pesimista" de que la salida británica de la UE sea ordenada y basada en un acuerdo.Juncker cifró en "más de 50%" las posibilidades de que fracasen las negociaciones de divorcio y llamó temprano, el jueves por la mañana, a la primera ministra alemana Angela Merkel, que se disponía a pronunciar un discurso sobre el brexit , para alertarla de la cena.El presidente de la Comisión Europea le dijo, según indica el diario, que May "vive en otra galaxia", lo que llevó a Merkel a afirmar, en su discurso: "tengo la impresión de que algunos en el Reino Unido todavía se hacen ilusiones".Los motivos del pesimismo de Juncker fueron la pretensión de May de negociar un acuerdo comercial mientras se negocia la salida, algo que sus socios europeos ven imposible.También la intención de May de resolver la situación de los 3 millones de europeos en el Reino Unido tratándolos simplemente como al resto de los inmigrantes –la UE cree que deberían mantener ciertos derechos– y su idea de que podrán retener ciertas ventajas de la pertenencia al bloque.La primera ministra rechazó además que Londres tenga que pagar nada por irse, pese a que la UE le reclama que salde los compromisos presupuestarios adquiridos, y Juncker le avisó que el Reino Unido "no está abandonando un club de golf".Finalmente, Juncker, que considera traumática la salida británica, se sorprendió del entusiasmo de May por "hacer del brexit un éxito".La primera ministra calificó de "cotilleos de Bruselas" lo narrado por el Frankfurt Allgemeine, pero tuvo que salir al cruce del artículo ante la lluvia de críticas de la oposición.La filtración de los detalles de la cena pone sobre la mesa otro problema: Londres quiere que los detalles de las negociaciones no trasciendan, y Bruselas quiere luz y taquígrafos y no piensa renunciar a informar públicamente de todo lo que vaya sucediendo.Pero May respondió a la BBC que no vive en una "galaxia diferente" y vaticinó que "habrá momentos en que las negociaciones serán duras".La oposición criticó los pasos dados por Theresa May para concretar la salida británica de la Unión Europea. Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, el principal de la oposición, la acusó de insultar y amenazar a los europeos."Si muestras respeto, es más probable que consigas un buen acuerdo". En tanto, el líder del Partido Liberal Demócrata, Tim Farron, dijo que May "es complaciente y no tiene idea de lo difíciles que serán las negociaciones".