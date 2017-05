La China Suárez y Benjamín Vicuña trabajan en su estrellato

La actriz argentina Eugenia Suárez y el actor chileno Benjamín Vicuña conforman lo que en la industria cultural estadounidense se conoce como una "power couple". La unión romántica de ambas celebridades generó un interés público en cada paso que dan, ya sea personal o artístico.

Tras la separación de Vicuña con la modelo Carolina "Pampita" Ardohaín en 2015 y un escándalo que involucró a un autocaravana y una palta, el comienzo mediático de la relación con Suárez, conocida como "La China", tuvo su primera arista cinematográfica en la película El hilo rojo, estrenada en Uruguay en julio 2016.

Menos de un año después, la pareja se encuentra presentado su segunda película en conjunto: Los padecientes. Basada en una novela homónima del psicólogo y escritor Gabriel Rolón, en el filme Vicuña interpreta a un psicoanalista que acepta el pedido de una joven (encarnada por Suárez) de investigar el caso de su hermano, un joven con problemas psicológicos acusado de asesinar a su padre.

Los padecientes, dirigida por Nicolás Tuozzo, se estrena el jueves en salas uruguayas

Pese a que ya cuentan con dos largometrajes con presentaciones a los medios en varios países a nivel regional, a Suárez y Vicuña no les ha ganado la rutina de su trabajo y todavía dejan lugar para la espontaneidad. La prueba de ellos está en su intento de contestar una pregunta en su encuentro con El Observador.

"¿Querés que arranque yo?", formuló Suárez a su pareja. "Vamos de cero, mi amor", respondió entre risas Vicuña, al intentar una presentación menos entreverada de su novia frente a las cámaras. "¿Por qué? Por ahí querías contestarla vos", acotó ella.

La pregunta versaba sobre la motivación de ambos para elegir Los padecientes como su siguiente proyecto tras El hilo rojo. La respuesta en ambos actores fue similar.

"Es una película de género, el que a mí más me gusta porque es lo que yo elijo mirar en una serie o película, así que estaba feliz de ser parte", contó Suárez.

"Es un proyecto que nos compromete. Nos gusta, el tipo de historia, la temática", señaló Vicuña. "Es una película que invita a pensar y a debatir también. Creemos que es un aporte", añadió.

Sin revelar detalles de su trama, de Los padecientes se puede adelantar que es una película más sórdida de lo que uno esperaría por parte de la dupla protagonista de El hilo rojo, una historia de romance muy convencional y sin riesgos.

Con libretos de Rolón, Marcos Negri y Nicolás Tuozzo (que además es el director), el filme trata temas como el abuso, la violación y la explotación sexual.

Suárez comentó que ya comienza a percibir una tendencia en la selección de sus papeles. "Suelen llamarme para personajes medio traumados (risas)", dijo. "Tanto en Abzurdah (2015) –en la que interpretó a una joven con trastornos alimenticios– como en Los padecientes me tocó hacer un personaje que sufre mucho, tiene muchos traumas y un dolor muy profundo. Pero a mí me encanta porque es crear un personaje de cero. No tiene ninguna similitud conmigo y es jugar a ser otra persona completamente distinta durante un determinado tiempo".

A diferencia de su primer trabajo juntos, aquí el tiempo en pantalla está más dividido y es Vicuña quien se lleva el protagonismo del filme.

"Uno se suma al proyecto independiente de la dimensión del personaje pero con el compromiso que te genera la historia", contó Vicuña, antes de cederle la palabra a su pareja y coprotagonista. "No hay otro actor que pueda hacer un trabajo como el que hizo Benjamín y cómo se cargó la película", comentó Suárez.

Próximamente, Vicuña seguirá con su trabajo en Sitiados, una serie histórica chilena estrenada en 2015 y emitida por la señal Fox. Actualmente se encuentran filmando una segunda temporada en la que Suárez tendrá una participación.

Sobre el foco que han tenido los medios –principalmente argentino– sobre la pareja, Suárez sostuvo que entiende que será parte del camino que han elegido.

"Uno preferiría que no se hable tanto (de la vida privada), porque es incómodo y hay algunos que somos más reservados" - Eugenia Suárez

"Con respecto a la vida privada y a todo eso uno inevitablemente se acostumbra", dijo la actriz sobre su presencia en los programas centrados en la farándula. "Uno preferiría que no se hable tanto, porque es incómodo y porque hay algunos que somos más reservados. Otros que tienen menos problemas en hablar de sus cosas pero creo que uno puede ir manejándolo", concluyó.

