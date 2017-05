La Constancia cerró una semana para el recuerdo

Cabaña La Constancia cerró una semana que seguramente quedará en el recuerdo de la familia Sapelli Gutiérrez. Una yegua de la cabaña clasificó al Freno de Oro, el fin de semana en la Expo Otoño, y además comercializó la totalidad de su oferta en el remate realizado este lunes en el local Cecade, obteniendo un precio promedio de US$ 4,018,24 por 29 Criollas.

Consultado sobre el resultado del remate, Nicolás Sapelli, director de la cabaña, comentó a El Observador que quedaron muy contentos con el resultado, ya que en la previa se generaban dudas por el contexto complicado que está atravesando el sector agropecuario, muy distinto al que había el año pasado.

"Pero el resultado nos dejó muy contentos, porque vendimos toda la oferta, a muy buenos precios, y además el público acompañó. La gente del local Cecade nos comentó que nunca habían visto tanto público en el predio", destacó el joven criador.

El remate se desarrolló con la conducción del escritorio Zambrano & Cía y los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron los siguientes: dos potrancas US$ 6.480, US$ 2.880 y US$ 4.680; una potra US$ 13.200; 21 yeguas domadas US$ 6.480, US$ 2.400 y US$ 3.669; cinco yeguas preñadas US$ 3.600, US$ 3.240 y US$ 3.384; y un padrillo US$ 5.040.

El precio máximo de US$ 13.200 se logró en la propuesta de la venta vertical, donde se ofrecían las tres mejores potrancas de la cabaña, vendiéndose una a elección del comprador.

El monto fue invertido por cabaña La Luz, una firma que está comenzando en la crianza de la raza y que quiere hacerlo de la mejor forma. Al bajarse el martillo, el comprador optó por Constancia Pacha 1539 (BT Jiquiquá x Constancia Farolera –Arrayán Baluarte–).

Sapelli indicó que es una potranca que estaba encerrada para competir en morfología y que se podrá seguir preparando para participar en la Expo Prado. "El comprador la quiere seguir para función y seguramente allí estará su futuro", indicó Sapelli.

Clasificación a Esteio

Además, este fin de semana Ilusionada Constancia 1002 clasificó primera entre las hembras a la final del Freno de Oro, la principal competencia funcional de la raza Criollos a nivel internacional, que se concretará a fines del mes de agosto en la Expointer, en Esteio, Brasil.

La yegua, que ya había concurrido el año pasado y que se lesionó en una de las primeras pruebas de la competencia, irá esta vez por la revancha, con la monta del jinete Gabriel Marty.

"Estamos muy contentos, es una yegua que está cada vez mejor, tenemos muchas expectativas, y si llega sana a Brasil habrá que tenerla en cuenta", comentó Nicolás Sapelli.

Fuente: