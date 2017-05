La cumbre del G7 finalizó con desacuerdos entre Trump y los demás miembros del grupo

El presidente estadounidense Donald Trump anunció con un tuit al término de la cumbre que decidirá "la próxima semana" si se retira o no del histórico Acuerdo de París, firmado en 2015, con el fin de reducir las emisiones mundiales de carbono.

Pese a las presiones de los europeos (Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y la Unión Europea), de Canadá y de Japón, Trump no ha cedido. Estados Unidos está revisando su política sobre cambio climático así como el Acuerdo de París y por lo tanto "no se llegó a un consenso sobre ese asunto", recalca la declaración final de la cumbre que culminó este sábado en la ciudad de Taormina (Italia).

Los jefes de Estado y de Gobierno de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y la Comisión Europea "ratificaron su compromiso para aplicar prontamente el Acuerdo de París", subraya el documento.

Trump, que se había comprometido a clarificar la posición de Estados Unidos sobre el cambio climático antes de la cumbre, llegó sin una respuesta a la cita con los otros seis jefes de Estado y de Gobierno de las mayores potencias económicas y adelantó que "está reflexionando" sobre el asunto. "Vino para aprender y la posición que adopte será la mejor para Estados Unidos", explicó su consejero económico, Gary Cohn.

Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel, gran defensora del Acuerdo de París, expresó a la prensa que "toda la discusión sobre el tema del clima fue muy difícil, por no decir muy insatisfactoria" y agregó, "tenemos aquí una situación de seis contra uno, lo que significa que no hay todavía ninguna señal que indique si Estados Unidos permanecerá o no en el Acuerdo de París" sobre el clima, agregó.

La posición de Trump sobre ese tema tan delicado generó reacciones de la organización ecologista Greenpeace. "Trump está aislado", comentó en un comunicado la entidad en el que destaca el compromiso de las otras seis potencias contra el cambio climático.

Horas antes, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró menos pesimista respecto a los resultados de la cumbre. "Considero que hubo progresos y que hubo verdaderas discusiones e intercambios", dijo ante la prensa. "Hay que tener en cuenta el punto de partida, cuando muchos pensaban hace algunas semanas que Estados Unidos iba a abandonar el Acuerdo de París sobre el clima", agregó.

El comercio, el terrorismo y las armas nuclares en la agenda del G7

Sobre el comercio internacional, los líderes del G7 lograron que Estados Unidos abandonara su tendencia al aislacionismo.

En la declaración final, los países del G7 se comprometieron a luchar contra el proteccionismo, así como contra las "malas prácticas" comerciales, después de las denuncias hechas por Trump sobre ello en repetidas ocasiones.

Los siete países más ricos del planeta acordaron lanzar un mensaje a Rusia, al advertirle que están dispuestos a aumentar las sanciones a causa de su anexión de Crimea.

Las sesiones del sábado habían comenzado, a pedido de Italia, con un encuentro con los dirigentes de cinco países africanos --Níger, Nigeria, Etiopía, Kenia y Túnez-- para intentar dar una respuesta común a una de las mayores emergencias mundiales, la crisis migratoria. Sin embargo, Italia tuvo que bajar sus aspiraciones por presión de Estados Unidos y el G7 se limitó a mencionar el tema en unas pocas líneas.

En cuanto a las recientes pruebas misiles y al armamento nuclear de Corea del Norte, los mandatarios advirtieron que representan una grave amenaza y que están dispuestos a tomar medidas adicionales para contenerla.

"Corea del Norte, que es una prioridad máxima en la agenda internacional, supone un nivel cada vez mayor de amenaza para la paz y la estabilidad internacional", afirma el comunicado.

"Corea del Norte debe cumplir inmediata y totalmente con todas las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y abandonar todos sus programas nucleares y de misiles balísticos de forma completa, verificable e irreversible", agrega.

"Estamos dispuestos a fortalecer las medidas para lograr esos objetivos y pedimos a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para garantizar la aplicación exhaustiva y sostenida de las resoluciones" de la ONU.

El presidente estadounidense, que ha descrito al líder norcoreano Kim Jong-Un como "un loco con armas nucleares", prometió que ese problema "será resuelto".

En la primera jornada de negociaciones, llevada a cabo este viernes, el antiterrorismo fue el tema que encabezó lista. Los jefes de Estado y Gobierno del G7 sí coincidieron en materia de lucha antiterrorista, tras el atentado de Mánchester y la matanza de cristianos en Egipto.

Los siete líderes instaron a los gigantes de internet a luchar con más eficacia contra los contenidos radicales, como una medida clave contra el terrorismo yihadista y el reclutamiento de combatientes extranjeros, sobre todo después del ataque de Mánchester cometido por un británico de origen libio.

Canadá será el lugar donde los líderes del G7 se reunirán el próximo año en una nueva cumbre en la que se prevé la participación de la Unión Europea y organizaciones internacionales como la ONU o el Fondo Monetario Internacional.

Fuente: AFP