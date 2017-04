La denuncia de fraude electoral en Ecuador a través de los tuits de Lasso

El candidato opositor no reconoce los resultados de la elección y denunció "una dictadura" en su país

"Estamos aquí para citar hechos reales sobre información cierta que tenemos a esta hora y explicar la razón por la cual a este momento nosotros no podemos salir a reconocer los resultados de un proceso, cuya información ustedes van a conocer en pocos momentos", se escucha en un video en vivo del pasado domingo, mientras se ve al político César Monge, presidente de CREO, del candidato opositor ecuatoriano Guillermo Lasso.





En ese momento los miembros de CREO, la agrupación política a la que pertenece el empresario, conocía la primera información difundida por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), que daba como ganador al correísta Lenín Moreno.





Lasso enseguida lanzó dos argumentos en contra de eso, que luego reafirmó con tuits: "El fraude se confirma con que el CNE se tomó en primera vuelta 4 días para dar resultados y ahora lo hizo en pocas horas."; "El control electoral de CREO ratifica con las actas del CNE, que tenemos el 51% de los votos y hemos ganado las elecciones."





#LassoPresidente" Antes de eso, Lasso había festejado a través de Twitter su victoria con dos mensajes, uno de ellos incluso tenía una nueva promesa de su supuesto gobierno: "Devolveremos una convivencia democrática, civilizada en un ambiente de LIBERTAD. @teleamazonasec





Eso porque a medida que avanzaba la jornada electoral y antes de que la CNE emitiera algún mensaje se comenzaban a conocer los resultados de las encuestas a boca de urna, en las que en primera instancia las tres empresas encuestadoras daban como ganador a Lasso.





Pero solo una hora después de estos mensajes y luego de que el CNE emitiera un informe sobre los primeros resultados electorales que daba como ganador con un 51,97%, contra un 48,93% a Moreno, con el 94% de los votos escrutados, Lasso tuvo su primer reacción a través de un tuit.





"No permitiremos que se juegue con la voluntad popular. No somos tontos y tampoco lo es el pueblo ecuatoriano. Pacíficamente #DefiendeTuVoto ", escribió.





Embed No permitiremos que se juegue con la voluntad popular. No somos tontos y tampoco lo es el pueblo ecuatoriano. Pacíficamente #DefiendeTuVoto — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) 3 de abril de 2017

A este mensaje le sucedió una catarata de tuits de tono similar en los que, Lasso llegó a tildar de dictadura el hecho de que continúe en el poder el partido del ahora expresidente Rafael Correa.





"Los delegados de la alianza CREO-SUMA presentarán las impugnaciones respectivas. No permitiremos que se violente la voluntad popular", fue uno de los primeros tuits. Con un tono confrontativo pero llamando a sus seguidores a actuar de "manera pacífica" y a no caer "en provocaciones de aquellos que han sido preparados para crear incidentes urbanos", Lasso fue desperdigando en de a 140 caracteres sus argumentos para rechazar los resultados.





En uno de los mensajes hay dos fotos de hojas en donde parece estar el escrutinio de votos de una mesa electoral: el cantón de Ambato en la provincia de Tungurahua en la Parroquia de San Francisco y la Junta 6F. En la primera de las fotos se ve al lado del nombre Guillermo Lasso un total de 142 votos y abajo junto al de Lenín Moreno 89.





Sin embargo, en la siguiente foto se ve otra hoja, de la misma mesa en la que los 142 van Moreno y los 89 a Lasso y hay una captura de que esa fue la cifra computada. Según Lasso la primera foto es la original y la segunda hoja es falsa.





"La mayoría del pueblo ecuatoriano votó por el CAMBIO y no vamos a permitir que continúe la dictadura de un partido político en Ecuador", "Mantengámonos firmes. No desmayemos ante el fraude. Vamos a conseguir el CAMBIO porque así el pueblo ecuatoriano lo dispuso ayer", "¡Estamos en el lado correcto de la historia! No vamos a bajar los brazos", "Un recuento de votos sería lo mínimo como para intentar recuperar la legitimidad del proceso", fueron algunos de los tuits.





Embed La mayoría del pueblo ecuatoriano votó por el CAMBIO y no vamos a permitir que continúe la dictadura de un partido político en Ecuador. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) 3 de abril de 2017



También a través de Twitter pidió a sus seguidores salir a las sedes de la CNE a reclamar y anunció que en Quito se reunió, el lunes por la tarde, con los veedores electorales de la OEA, a quienes planteo su disconformidad.





"Le anuncio a la @OEA_oficial que aquí en Ecuador hubo un fraude. El fraude comenzó desde que AP se tomo todos los poderes del estado", escribió al respecto. "La @OEA_oficial debe tener claro que Ecuador vive ya la dictadura de un partido político.", añadió más adelante.





En esta línea Lasso publicó un anuncio, esta vez en su perfil de Facebook: "¡ATENCIÓN! Hoy en Quito y Guayaquil estaré en el CNE junto a ustedes."





