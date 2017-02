La ecléctica alfombra roja de los Grammy

Alfombra roja Grammys Jennifer López, Rihanna, Chrissy Teigen y Solange Knowles



Jennifer López conoce bien la alfombra roja de los Grammy, y para la ocasión eligió un diseño dramático en lila de Ralph & Russo, con escote pronunciado, un gran tajo y cola. A pesar de tener una abundancia de elementos, el traje funcionó, haciéndola una de las destacadas de la alfombra.





Rihanna, que nunca falla en las ceremonias, fue con un conjunto de pollera y top de Armani Privé; la modelo y conductora Chrissy Teigen lució un vestido con recortes y bordados de Roberto Cavalli y Solange Knowles (ganadora del Grammy a Mejor interpretación de R&B) se vistió de dorado con una prenda de una de las grifas favoritas de las alfombras: Gucci.





Alfombra roja Grammys Celine Dion, Adele, Beyoncé y Laverne Cox



My Heart Will Go On y se presentó con un diseño verde de Zuhair Murad. En el mismo color pero en una tonalidad más clara, Orange Is The New Black Laverne Cox fue a la premiación por primera vez luciendo un vestido al cuerpo en cuero y con recortes de Bryan Hearns. Con una imagen renovada, Celine Dion celebró los 18 años de haber ganado el Grammy pory se presentó con un diseño verde de Zuhair Murad. En el mismo color pero en una tonalidad más clara, Adele , la gran premiada de la noche, se alejó del clásico negro y apareció con un vestido de Givenchy. Sin pasar por la alfombra roja, Beyoncé (que también se lució durante la ceremonia) se mostró con un diseño a medida de Peter Dundas. Y por último, la actriz deLaverne Cox fue a la premiación por primera vez luciendo un vestido al cuerpo en cuero y con recortes de Bryan Hearns.





Alfombra roja Grammys Carrie Underwood, Faith Hill, Charli XCX y Mya



El rojo se repitió en varias ocasiones, e hizo que las cantantes Carrie Underwood, Faith Hill, Charli XCX y Mya deslumbraran sobre la alfombra de las celebridades. Mya se destacó con un conjunto de traje y top.





Alfombra roja Grammys Halsey, Taraji P. Henson, Katy Perry y Lady Gaga



Pero los Grammy no son Grammy sin algunas sorpresas. Por ejemplo, la cantante Halsey, nominada por el tema Closer de The Chainsmokers, optó por un pijama de Christian Wijnants; la actriz Taraji P. Henson eligió un vestido corto y bordado de Marc Jacob que obtuvo opiniones divergentes. Pero el mayor error fashionista de la noche fue el de Katy Perry, cuyo vestido de Tom Ford no le terminaba de quedar bien y a pesar de unirse a la tendencia del metalizado, la pollera de plumas hizo que el diseño no cerrara. Por último, Lady Gaga se inspiró en su presentación junto a Metallica para mostrar una versión rockera de sí misma.

Los premios Grammy dejaron buenos y no tan buenos momentos en la noche del domingo, y en la alfombra roja fue igual. La ceremonia, que invita a los asistentes a ir hacia lados más atrevidos y distendidos de la moda, tuvo una selección ecléctica de diseños.