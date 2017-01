La emoción de un padre mexicano por el acento de Diego Luna en Star Wars

Uno de los protagonistas principales es Diego Luna, actor mexicano que interpreta a Cassian Andor, un oficial de la Alianza Rebelde contra el Imperio. Lo particular de su intepretación es que, voluntariamente y a pesar de que en otras películas no lo ha hecho, Luna ha preferido hablar inglés con un marcado acento mexicano.





Entre las miles de personas que vieron Rogue One alrededor del mundo, una estudiante mexicana llevó a su padre al cine y de esa visista surgió una anécdota sobre el acento de Luna, que al actor no tardó en publicar en su cuenta de twitter.





El mensaje de la chica dice lo siguiente: "Hoy llevé a mi padre a ver Rogue One. Desde hace mucho tiempo lo quería llevar a verla. Quería que mi padre mexicano con su cerrado acento mexicano experimentara lo que es ver al héroe de una película taquillera hablar como él. Y aunque no estaba muy segura de que esto fuera a tener un efecto en él, lo llevé de todas maneras. Cuando el personaje de Diego Luna apareció en pantalla y comenzó a hablar, mi padre me tocó el hombro y me dijo: "Tiene un acento muy notorio". Y yo le dije: "Así es".





Cuando la película terminó y estábamos caminando hacia el auto, él se voltea y me dice: "¿Notaste que tenía un acento?" Le dije: "Sí, papá, justo como el tuyo". Cuando me preguntó si la película había hecho mucho dinero, le dije que había sido la segunda película más taquillera del 2016 a pesar de que solo llevaba 18 días en exhibición. Luego me preguntó si a la gente le había gustado la película. Le dije que tenía muchísimos seguidores en internet y que había recibido muy buenas críticas. Luego me preguntó por qué Diego Luna no había cambiado su acento. Le dije que Diego ha dicho que decidió mantenerlo porque está orgulloso de él.





Mi padre se quedó callado por un rato y luego dijo: "Y él es el personaje principal". Respondí: "Sí, lo es". Mi padre estaba tan contento. Mientras conducíamos de regreso a casa comenzó a decirme qué otros actores mexicanos creía que debían aparecer en películas estadounidenses. Es importante estar representados." Junto a una captura de la publicación, Luna escribió "Me emocioné leyendo esto!"



Rogue One, la nueva película del universo Star Wars , se ha convertido como era de esperarse en uno de los éxitos más grandes del pasado año. Hasta el momento lleva más de 830 millones de dólares recaudados en todo el mundo y todavía restan semanas para que salga de cartelera.