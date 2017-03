La emotiva carta de una mujer con cáncer que busca pareja para su esposo

En la carta, que se puede encontrar en español en el sitio de The New York Times , Rosenthal cuenta cómo conoció a su esposo, Jason Brian Rosenthal, en una cita a ciegas a los 24 años. "Cuando tocó a la puerta de mi pequeña casa, pensé: oh, no, esta persona es muy simpática. Para cuando acabamos de cenar, me quería casar con él", dice el pasaje de la carta referido a este momento.





Según la escritora, creará un perfil de su esposo en las aplicaciones Tinder y eHarmony a partir de su experiencia de años junto a él, donde describirá su apariencia y sus aptitudes como esposo y padre. "Es un gran padre. Es compasivo (...) Es fácil enamorarse de él. A mí me tomó un día", escribió Rosenthal.





"Quiero tener más tiempo con Jason, quiero tener más tiempo con mis hijos. Quiero tener más tiempo para disfrutar de unos martinis los jueves en la noche en el Green Mill Jazz Club. Pero eso no va a suceder. Probablemente, solo me quedan algunos días como persona en este planeta. Entonces, ¿por qué hago esto? Terminé de escribir esto en el Día de San Valentín y el regalo más genuino que puedo esperar darle es que la persona apropiada lea esto, busque a Jason y empiece otra historia de amor", concluye la carta de la mujer. Rosenthal, además, posee un sitio web donde se puede conocer más sobre su persona y su obra literaria.

En 2015, a Amy Krouse Rosenthal, le diagnosticaron cáncer de ovarios y poco tiempo de vida. Rosenthal, que es escritora de cuentos infantiles y colaboradora de publicaciones como The New York Times, decidió entonces realizar una acción que conmovió al mundo entero: a través de una carta publicada en el ese periódico, la mujer explica que se propuso conseguir una nueva pareja para su marido, para que lo acompañara cuando ella ya no esté a su lado.