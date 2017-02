La Esperanza vendió 103 reproductores a US$ 551 de promedio

Cabaña La Esperanza, de Alejandro Gambetta, logró US$ 551,47 de promedio por sus Corriedale finos y Poll Dorset en su remate anual realizado este miércoles en Tacuarembó .

La firma dispersó en total 103 reproductores. Fueron 82 Corriedale que promediaron US$ 598,15 y 21 Poll Dorset que promediaron US$ 371,43.

En detalle los precios máximo, mínimo y promedio fueron: Corriedale planteleros US$ 6.000, US$ 500 y US$ 1.009,44; borregos Corriedale de campo US$ 600, US$ 350 y US$ 480,63; borregos Poll Doset PO US$ 500, US$ 250 y US$ 350; borregos Poll Dorset PI US$ 500.



Remató el escritorio Marrero Ltda.



