La Estela, Granja Roland y Santa Luisa vendieron todos sus Corriedale

Se colocaron 100 carneros a US$ 490 de promedio y 200 vientres que promediaron US$ 180

Las cabañas La Estela –de Jorge Rodríguez Britos–, Granja Roland –de Pablo y Mauro Caorsi– y Santa Luisa –de Menéndez– realizaron su remate conjunto de la raza Corriedale denominado De vuelta al pago, el viernes 17 en el establecimiento La Estela, ubicado en pueblo Risso, Soriano.

En la oportunidad, con negocios a cargo del escritorio Tomás Cabrera Peile, se comercializó la totalidad de la oferta. Fueron 100 carneros que obtuvieron un precio promedio de US$ 490, con un máximo de US$ 2.760 y el mínimo fue US$ 270.

Por otra parte, se comercializaron 200 vientres a un precio promedio de US$ 180, con un máximo de US$ 300 y US$ 120 de mínimo. Operaron compradores de los departamentos de Treinta y Tres, Rocha, Tacuarembó, Artigas y Rivera, pero el 80% de la oferta quedó en un radio de 100% de Risso, destacó a El Observador el rematador Mauricio Cabrera.

