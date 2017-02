La Estela y Granja Roland vendieron 162 borregos Corriedale en Artigas

El precio promedio de la subasta de Rodríguez Britos y Caorsi se ubicó en US$ 466

El mercado se presentó trabajoso en el remate anual que realizaron el viernes 10 las cabañas corriedalistas La Estela –de Jorge Rodríguez Britos– y Granja Roland –de Pablo y Mauro Caorsi– en Artigas.

Con negocios a cargo del escritorio Roberto Bertsch, se comercializaron 162 de los 230 carneros que integraban la oferta, a un precio máximod e US$ 2.000, el mínimo fue US$ 300 y el promedio US$ 466.

