"La Filarmónica es muy buena, pero no tiene un lugar apropiado para ensayar"

Por primera vez en su historia, la Orquesta Filarmónica de Montevideo tendrá como directora artística a una mujer, pero no será cualquiera: la brasileña Ligia Amadio tomará las riendas de uno de los cuerpos estables de la Intendencia de Montevideo.

Amadio es una directora de orquesta reconocida en el continente, con una vasta carrera que incluye presentaciones y conciertos en todo el mundo. La brasileña sustituye al director Martín Lebel, que estaba en el cargo desde 2012. Como coordinador general trabajará junto a ella Álvaro Méndez.

La Orquesta Filarmónica presentará casi la misma cantidad de conciertos en el Solís que en distintos barrios. Serán 39 espectáculos, de los cuales 20 se desarrollarán en el máximo escenario teatral de la capital y 19 en una serie de puntos de Montevideo. "Hay que llevar la orquesta a un público distinto del que siempre viene al Solís", dijo la directora.

No es la primera vez que Amadio se sitúa como pionera en el ámbito de la música clásica, en un mundo dominado fuertemente por los hombres.