La fiscalía duda de la "objetividad" del informe sobre Cambio Nelson y lo impugnará

Pericia sobre contabilidad del cambio no encontró pruebas de participación de Capote

Una pericia contable solicitada por el juez de Maldonado, Marcelo Souto, concluyó que el expresidente del Banco Central, Humberto Capote, contador asesor del Cambio Nelson, no podía hacer modificaciones a los balances. A pesar de que tanto el procesado con prisión y propietario del cambio, Francisco Sanabria, como las dos contadoras y el gerente general, Nelson Calvette, -también procesados- dijeron que el profesional estaba al tanto de la maniobra que permitía captar ahorros violando la normativa del BCU, el análisis parcial del perito no encontró pruebas de ello.

Sin embargo, según supo El Observador, la fiscalía considera que en su trabajo el perito hizo comentarios que no le fueron solicitados, como criticar el accionar del BCU, lo que le quita "objetividad" al informe. El fiscal Rodrigo Morosoli dijo a Búsqueda que impugnará el escrito para "señalar las discrepancias de la fiscalía con el contenido de la pericia, y los errores y falencias que contiene".

Fuentes judiciales revelaron que el texto de la pericia critica la falta de controles de parte del Banco Central a los que estaba sometido el Cambio Nelson, cuya última inspección fue realizada en junio de 2012. "¿Quién controla al controlador?" se preguntó el perito.

Morosoli entendió que lo aportado hasta ahora no arroja nuevos datos sobre la situación de Capote, quien trabajaba como asesor externo de la empresa incluso antes de que Francisco Sanabria tomara el control de la compañía, luego de que su padre, el ex senador colorado, Wilson Sanabria falleciera, dijeron fuentes judiciales a El Observador.

Según publicó El País y confirmó El Observador, la pericia demostró que Capote solo tenía permisos para importar la información contable que le era suministrada por la dirección de la empresa, por lo que no podía modificarla para ocultar la operativa informal del cambio. Además, los datos a los que accedía el ex titular del Banco Central eran globales, y no estaban discriminados, y los intereses que se pagaba a quienes depositaban dinero en la empresa tampoco figuraban.

A principios de abril, el juez solicitó que un perito analice los estados contables de la empresa con el objetivo de determinar si Capote había participado de la maniobra, luego de que negara el pedido del fiscal de la causa, Rodrigo Morosoli, de procesarlo por un delito de apropiación indebida en calidad de coautor, por considerar que no habían pruebas suficientes.

A raíz de la negativa de Souto, el fiscal apeló la decisión del juez de dejar sin consecuencias judiciales a Capote.

Luego de más de un mes de análisis el perito logró responder la mayoría de los puntos consultados por la Justicia, aunque pidió un plazo de 60 días más para determinar si el pasivo de la empresa fue adulterado, y si los datos que aparecen en "planilla Danubio" –un archivo de Excel en el que se registraban todos los depositantes, los montos ahorrados y los intereses que cobraban- aparecía replicada de alguna manera en la contabilidad de la empresa.

El análisis de últimos dos puntos demorará aún más el trabajo de la Justicia de Maldonado, que no podrá realizar nuevas citaciones hasta que se cuente con toda la información del perito. De todas formas, el informe abrió nuevas lineas de investigación por las que habrá más citaciones que antes no habían sido contempladas por el juez.





Fuente: