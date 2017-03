La forma en que se celebró el Día de la Mujer en distintas partes del mundo

Paros y homenajes en todo el planeta

Paros, manifestaciones multitudinarias y homenajes se sucedieron en distintas partes del mundo, el miércoles 8, con motivo de la jornada número 40 creada por la Organización de Naciones Unidas para reivindicar los derechos que asisten a las mujeres.El mensaje que reivindica dichos derechos resonó en todo el planeta, quizás como nunca antes, en sitios inesperados, como por ejemplo en países de Asia y también de África.Las movilizaciones no solo apuntaron a reclamar condiciones laborales igualitarios sino también a combatir los episodios de violencia contra mujeres, entre otros postulados.A la hora 15.40 –exactamente cuando se recuerda el momento del día en que un grupo de mujeres en Francia dejó de recibir remuneración– miles marcharon desde la Plaza de la República hacia la Ópera Garnier.Entre las 20 demandas presentadas al gobierno de François Hollande desde diferentes organizaciones se encuentra menos trabajo temporario y más penalizaciones a compañías que discriminen a la mujer, en concreto aquellas que ataquen a las mujeres embarazadas.También más de 20 mil personas marcharon en Roma, donde las manifestaciones sucedieron alrededor del Coliseo.En el congreso italiano hubo banderas a media asta que recordaban a las mujeres muertas a manos de exmaridos y parejas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tuvo palabras de elogio hacia las mujeres: "Incluso hoy (por el miércoles), en el Día Internacional de las Mujeres, ustedes están trabajando, en medio de sus rutinas. Siempre a tiempo. A menudo nos preguntamos, ¿cómo lo hacen?".Cuatro activistas feministas mostraron un gran póster frente al Kremlin en el cual denunciaban el patriarcado, y fueron arrestadas.En los alrededores de la embajada de Estados Unidos en Filipinas, un grupo de mujeres organizó una protesta.Un contingente de mujeres policía fue encargado de mantener la seguridad durante el evento.Hubo reiteradas denuncias al estilo "sexista, misógino y discriminatorio" del presidente Rodrigo Duterte, consignó el diario estadounidense The New York Times."Tarjetas rojas" fue la consigna. Miles de mujeres se las mostraron en Polonia a los políticos de su país ayer, en reclamo de mayor autonomía en sus derechos reproductivos, respeto y aumentos en los salarios acordes a los de los hombres, según reportó el diario estadounidense The Washington Post.Las marchas se sucedieron en diferentes ciudades de Estados Unidos y en algunas como Nueva York, incluso en distintos puntos de la ciudad.Mientras una multitud marchaba en la zona del Soho, unas 2.000 personas se manifestaban en Central Park abiertamente contra las políticas impulsadas por el presidente republicano, Donald Trump , que asumió el pasado 20 de enero, y fue cuestionado por algunas de sus expresiones con contra de las mujeres, sobre todo en plena campaña electoral.Algunas activistas fueron arrestadas.Alrededor de 10 mil personas marcharon en Estambul por los derechos de la mujer al grito de "Tayip, Tayip, corré porque estamos llegando", en alusión al presidente turco, Recep Tayip Erdogan, quien pretende a través de un referéndum eliminar el puesto de primer ministro y permanecer en el poder por más tiempo.La situación en Turquía es especialmente compleja. Mujeres pertenecientes al Movimiento Kurdo Democrático también tomaron parte en la marcha tras el encarcelamiento de dos de sus líderes.