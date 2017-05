"La gente ya se acostumbró a ciertos beneficios"

Una encuesta de Equipos dice que el pesimismo de los uruguayos está en un nivel similar a la previa de la crisis de 2002. ¿A qué se debe?





Me resultó llamativo pero no me resulta desconocido. Se ve en la gente, en el humor general y en un montón de respuestas que tienen que ver con esas percepciones. Ya no hay ese optimismo que de alguna manera podíamos sintetizar en el nuevo uruguayo, donde había un aumento del consumo , una propensión mayor a endeudarse.





Hoy por hoy, si bien los indicadores grandes están dando buenos números, la gente está teniendo dificultades para procesar o para entender que esos números son positivos. La gente siente que le aprieta el bolsillo y existe un factor de acostumbramiento a ciertos beneficios.





Es decir, el Fonasa impactó positivamente en el bolsillo de la gente porque los liberó de hacer un aporte de una cuota mutual.Eso lo sentís los primeros dos años pero después que sustituiste ese gasto por otros, se fue el beneficio.





¿Qué posibilidades tiene el Partido Colorado de resurgir tras la renuncia de Pedro Bordaberry?





Está muy difícil. El Partido Colorado (PC) con la salida de Bordaberry pierde a la figura más importante de la última década. Bordaberry hizo resurgir al Partido Colorado después del desastre de 2004, prácticamente logró duplicar la votación.





También es justo decir que a la elección siguiente cayó casi a niveles históricos. Lo más difícil es ver qué figura lo pueda llegar a sustituir que tenga la capacidad de liderazgo y de carisma que tiene Bordaberry. Dentro del PC hay muchas figuras valiosas pero no sé si tienen la misma calidad que Bordaberry para participar en el Senado o para conducir una interpelación.





¿A quién beneficia la renuncia?





La renuncia le duplica las chances a personas como (Fernando) Amado para perfilarse como líder del partido. Creo que los que no hayan surgido hasta ahora bajo el liderazgo de Bordaberry la tienen muy difícil. Amado es el más beneficiado. De todas maneras, veo difícil que la gente que sigue a Bordaberry pueda seguir a Amado con la misma facilidad. Amado tiene la salida de uno de sus principales antagonistas.





¿Cómo analiza la irrupción de Novick en este escenario político?





Novick es una incógnita. A mí no me termina de convencer el peso real que tiene. Por el dinero que maneja y por la forma que tiene de entender la política. No entiendo que haya encuestas que le dan el 9% y otras que le dan el 2%. Hay que ver qué aparato puede armar y cómo le va en el interior. Permanentemente anuncia incorporaciones de dirigentes de pocos votos, pero de a uno come la gallina. No sé si podrá pelear las elecciones.





