La historia detrás de la foto de la musulmana "indiferente"

La musulmana indiferente

Una de las fotos más compartidas en redes sobre el atentado en Londres tiene como protagonista a una mujer que lleva un velo. En la imagen captada por el fotógrafo Jamie Lorriman, se puede ver a un grupo de personas asistiendo a una víctima que está en la calle y una mujer pasando junto a la escena con su celular en la mano.

Rápidamente en Twitter la foto se compartió por cientos de usuarios que señalaban la "indiferencia" de la mujer ante la escena.

tuit musulmana

Esta semana, la protagonista de la foto, difundió un comunicado aunque mantuvo su identidad en reserva. En su texto difundido por el colectivo británico Tell Mama, señala que se sintió "impactada y totalmente consternada" por los comentarios que circularon en redes sociales.

"Para aquellas personas que han interpretado y comentado cuáles eran mis pensamientos en ese horrible momento, me gustaría decir que no solo estaba devastada al ver las secuelas de un ataque terrorista tan chocante. Además, he tenido que lidiar con el shock de haber encontrado mi imagen siendo utilizada en todas las redes sociales por personas que no pueden ver más allá de mi ropa, que llegan a conclusiones basadas en el odio y la xenofobia", añade la mujer según publica el sitio español Verne.

La mujer contó además que en el momento en el que le tomaron la foto estaba hablando con su familia para visarles que se encontraba bien. También indicó que ayudó a "una mujer para que llegara hasta la estación de Waterloo" y que se sintió muy dolida por las víctimas y sus familias.

