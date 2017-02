"La importancia de Rusia es independiente de quién gobierne EEUU".

Tras aclarar que Uruguay tiene como principios básicos "no opinar sobre los procesos políticos" y "la no injerencia en los asuntos políticos internos de otros países", señaló que un aumento del proteccionismo en el comercio mundial no va a traer buenos resultados.





Así lo manifestó el funcionario uruguayo tras ser consultado por la agencia Sputnik acerca del posible impacto que tendrían las políticas proteccionistas del presidente de EEUU , Donald Trump.





Aguerre afirmó que "si un actor importante se protege, probablemente genere la respuesta espejo de que otros bloques importantes también se van a proteger". Añadió que eso no es una buena noticia para un país como Uruguay que tiene que exportar el 75% de lo que produce.





"Las épocas de mayor prosperidad en el mundo han estado asociadas a etapas de liberalización, apertura y aumento de los intercambios comerciales. Ese bagaje de experiencia de los últimos 50 años va a ayudarnos a no tropezar con la misma piedra, pero cada nación decide soberanamente lo que hace", explicó Aguerre.





En 2017 Uruguay celebra 160 años de relación diplomática con Rusia , y el intercambio comercial entre ambas naciones supera los 60 años. En este contexto, Aguerre lideró la delegación uruguaya en la feria de alimentos Prodexpo 2017 en Moscú.





"La razón por la cual el ministro de Agricultura de Uruguay vino tres veces a la Prodexpo, y la inauguró en sus últimas dos ediciones, es porque Rusia siempre va a ser un mercado potencialmente importante para Uruguay, no sólo de productos alimenticios, sino además porque es un mercado en el que Uruguay tiene mucha ciencia agronómica y un proceso de tecnología de informática y comunicación, aplicada al desarrollo productivo agropecuario donde podemos colaborar. Son economías complementarias", sostuvo el ministro Aguerre

