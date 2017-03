La industria continúa ajustando los valores

Precios de referencia

La faena sigue intensa

Como consecuencia del buen verano del punto de vista climático, hubo mucho ganado pronto que ya fue asimilado por la industria. Se ha embarcado mucho este verano, con faenas semanales que llegaron a estar entre 45 a 50 mil cabezas. En ese marco, durante esta semana, con la caída de los valores ofertados por la industria, se dificultó concretar negocios.La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) hizo su reunión el miércoles 22, en la cual hubo ajuste de los valores por cuarta semana consecutiva.Es importante aclarar que las referencias corresponden a negocios de la semana pasada y que en ésta semana siguieron los ajustes de precios.Los consignatarios dijeron que "con baja en los valores, continua el buen nivel de faena, la demanda sigue proponiendo ajustes".El precio del novillo bajó cuatro centavos a US$ 2,82/kg en cuarta balanza, las vacas especiales cayeron tres centavos a US$ 2,55/kg y las gordas tres centavos a US$ 2,51/kg.Esta semana, la referencia para el novillo está en el eje de US$ 2,80/kg, la vaca gorda US$ 2,50/kg y por las vacas generales está pasando US$ 2,45/kg. La vaca especial se mueve entre US$ 2,55 a US$ 2,57/kg; para llegar a estos valores tiene que ser de carcasa pesada, de 230 kilos. Las vaquillonas para abasto están firmes, al no haber oferta de novillo liviano, la referencia de ACG para las especiales es US$ 2,70/kg y las buenas US$ 2,65/kg.La faena de vacunos hasta la semana pasada continuó intensa, subió unas dos mil reses, 4% desde la semana anterior para totalizar 47.556 cabezas, un 10% más en la comparación interanual.Con 54% del total, la faena de vacas supera el 50% por siete semanas consecutivas. Alcanzó a 25.658, un 3,8% más que en la semana anterior y 25,5% más que un año atrás. Los novillos fueron 20.860, subieron 4,3% en la semana hasta y estuvieron 3,5% por debajo que la misma semana del año 2016.En el mercado de carne ovina continúa la dificultad en la concreción de negocios, con leve preferencia de la demanda por adultos de carcaza liviana. Varias plantas que faenan ovinos están retiradas de la actividad. La referencia para el cordero se ubica entre US$ 3,12 a US$ 3,15 a la carne, el borrego US$ 3,10 y la oveja US$ 2,66, siempre por kilo.La faena de ovinos creció 22% en la semana, con 14.337 lanares y fue 1% menor en la comparación interanual. Las ovejas fueron la categoría más faenada, con 6.071 cabezas, crecieron en la semana 25% y fueron 5% menos que un año atrás.La reposición mantiene buenos valores, la oferta está apareciendo pero es pretenciosa y la demanda, aunque es firme, intenta bajar los valores por la caída del gordo, por lo que cuesta concretar los negocios. Los valores de consignatarios subieron o bajaron dos centavos en las diferentes categorías, pero dentro de un panorama de firmeza.Los terneros enteros al pie de la madre se ubican en el entorno de US$ 2 por kilo y los terneros castrados livianos se colocan en valores que se mueven entre US$ 2,15 y US$ 2,20 por kilo.El precio de exportación de carne bovina hasta el 11 de marzo alcanzó US$ 3.472 la tonelada, 1% más que la semana anterior y 5% mayor en la comparación interanual. En el promedio acumulado de 2017 alcanzó a US$ 3.402 por tonelada, 2,9% debajo de 2016, cuando llegaba a US$ 3.503.En carne ovina el precio promedio semanal fue de US$ 4.462 /ton, 2% mayor en la comparación semanal y 7% menor en la interanual. El acumulado anual se ubicó en US$ 4.170, un 1% menor que un año atrás, cuando era US$ 4.210 por tonelada. El volumen anual exportado de 3.744 toneladas es casi 41% superior a 2016, cuando llegó a 2.659 toneladas.