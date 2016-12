La inesperada historia de amor entre un policía macedonio y una refugiada kurda

El sueño de Alemania

El día del encuentro, Noora ardía de fiebre. Se acercó a Bobi, que habla inglés, para preguntarle si ella y su familia podrían cruzar la frontera. El policía se encargó de dar mantas y cuidados médicos a la joven y a su madre.

"Dijo 'No se preocupe, todo va a ir bien en su vida'", recuerda Arkavazi.

"Cuando la vi por primera vez, vi la bondad en sus ojos", se acuerda por su parte Dodevski.

En los días siguientes, los migrantes esperaban en el campo superpoblado de Tabanovce. El policía llevó a la joven y a su madre al supermercado para comprar comida y ropa. Arkavazi, que habla seis idiomas, echaba una mano a las asociaciones humanitarias. Y veía a Dodevski jugar con los niños mientras el resto de sus compañeros permanecían impasibles.

Las fuerzas de seguridad macedonias han sido muy criticadas por su uso excesivo de la fuerza, especialmente por lanzar gas lacrimógenos a los migrantes que tratan de cruzar la frontera.

Cortar lazos

Una tarde, el policía la invitó a un restaurante. Nervioso, le pidió que se casara con él. "Yo le dije que no, que no podía hablar en serio. Pero él repitió quizá diez veces '¿Quieres casarte conmigo'"?, narra la joven.

Pese a la hostilidad de sus padres hacia el matrimonio con un no musulmán, ella acabó aceptando. "He elegido un hombre bueno y me voy a casar con él. No quiero casarme con otra persona", les dijo entonces.

Se casaron el 13 de julio pese a la oposición de la familia de ella, que ha cortado la relación por ese motivo.

"Fue un casamiento muy bonito y divertido", explica la joven, que está embarazada.

Juntos viven con los tres hijos que Bobi tiene de dos matrimonios precedentes.