La Invernada, Verdes Mares y Los Ceibos vendieron 26 potros

El precio promedio obtenido en Ramón Trigo fue US$ 1.040

Se comercializaron 26 potros Criollos a un precio promedio de US$ 1.040, con un máximo de US$ 1.680, un mínimo de US$ 720 en el remate que realizó La Invernada –de Plácido Martins SA–, el sábado 25 en el marco del beneficio de la escuela 83, de Ramón Trigo, en Cerro Largo El remate se desarrolló con negocios a cargo del escritorio Zambrano & Cía, con el martillo en manos de Mauricio Digenova y hubo administración propia en 12 cuotas y 6% de descuento por pago al contado.En esta instancia participaron como cabañas invitadas Verdes Mares –de Marcelo Baggio– y Los Ceibos –de Ignacio Souza–, ofreciendo sus buenos productos.Los Criollos que se vendieron en el remate tendrán la posibilidad de participar de un chasque y de un concurso de domadores, con una moto y un cuatriciclo como premios. Se ofrecieron hijos de reconocidos padrillos de La Invernada, como Armónico, Boliche, Apero, Ponchuelo, Malambo y Jacarandá. Las madres de los productos eran hijas de Abedul, Xingú, Alcón, Poncho e`Lana y Calamaco. Las cabañas invitadas también son clientes de La Invernada y ofrecieron productos con las mismas sangres.