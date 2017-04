La izquierda a prueba en el balotaje de Ecuador

Invitado incómodo

¿Adiós a Unasur?

Fuente: AFP

Con visiones de país antagónicas entre el oficialista Lenín Moreno y el conservador Guillermo Lasso, el balotaje del domingo en Ecuador pone en juego la continuidad del socialismo en la golpeada izquierda latinoamericana, pero también arriesga el futuro de Julian Assange y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).Los comicios en Ecuador, marcados por una delicada situación económica y acusaciones de corrupción contra el gobierno del saliente Rafael Correa, podrían inclinar la balanza en favor de la derecha que retornó en Argentina Brasil y Perú, en lo que algunos llaman la "restauración conservadora". Se "emitiría una señal clara de que existe un cambio ideológico en la región de no ganar (Moreno)", opinó Katalina Barreiro, del Instituto de Altos Estudios Nacionales.Para Barreiro, si vence el candidato de la derecha supondrá la "muerte" de un proceso iniciado por Correa, un economista de 53 años que desde de 2007 encabeza 10 años de estabilidad política, algo inédito en el país. "Cuando 'mueren' los líderes de procesos así, muy probablemente esos procesos quedan interrumpidos. Cuando hablo de morir puede ser este cambio hacia la derecha", explicó.Otros analistas señalan, sin embargo, que pese al desgaste de los gobiernos de izquierda, un posible triunfo de Lasso en Ecuador no terminará con la ola progresista en la región. "Estamos en un período de viraje, donde ya hay un debilitamiento de la hegemonía de los gobiernos progresistas. Eso no quiere decir que van a terminar", dijo el politólogo Napoleón Saltos. "No coincido con ese criterio de que el fin del ciclo es una derrota electoral", añadió este experto de la Universidad Central.El resultado de la elección también será decisivo para el fundador de WikiLeaks. El australiano Julian Assange permanece en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, cuando recibió asilo del gobierno de Correa para evitar su extradición a Suecia por supuestos delitos sexuales que él niega. Mientras Moreno es partidario de mantener el asilo, Lasso planteó todo lo contrario.Cobijados por gobiernos progresistas, dos iniciativas vieron la luz en la última década en Latinoamérica: la Unasur y la cadena de TV Telesur, ambas con oficinas en Quito. Lasso afirmó que dirá "váyase de aquí" a la Unasur, que tiene su sede en las afueras de la capital ecuatoriana, y llegó a plantear que instalará la presidencia en el edificio de la organización si este es funcional. Moreno, en tanto, se espera que mantenga una postura de integración regional. Para Barreiro, probablemente con un gobierno de derecha haya un "cambio de agenda" en Unasur hacia la inversión.En cuanto a Telesur, la cadena de televisión multiestatal de noticias con sede central en Caracas y oficinas en inglés en Ecuador, los candidatos no se han pronunciado, pero Lasso es crítico de medios estatales por considerar que hacen una "campaña sucia" en su contra.Y luego del retiro del apoyo financiero a la cadena por parte del gobierno de Mauricio Macri en Argentina, algunos especulan que en Ecuador, con Lasso presidente, Telesur podría correr igual suerte.