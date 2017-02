El caso más reciente que lo demuestra ocurrió el sábado 25 cuando un hombre obligó a un adolescente, que le había robado su moto, a desnudarse y a caminar por una de las principales calles de Florida. "Acá desfilando por la avenida con el tipo que me robó la moto y me la deshizo", decía mientras lo filmaba y agregó: "No tengan vergüenza de hacer esto, gente. Hay que defender lo de uno, gente". Ayer, la Justicia lo procesó sin prisión por un delito de violencia privada en conjunción con uno de justicia por mano propia y le aplicó medidas sustitutivas por ser primario. Al adolescente que le robó la moto, lo procesó con prisión domiciliaria por un delito de hurto.