La La Land ganó el premio a mejor película de la Academia Británica

La actriz Emma Stone se llevó el galardón a mejor actriz por el musical y Casey Affleck el de mejor actor por Manchester by the Sea

La comedia musical romántica La La Land de Damien Chazelle ganó este domingo en Londres el Bafta a mejor película, que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas.

Esta historia de amor entre una aspirante a actriz y un músico de jazz, cantada y danzada por Emma Stone y Ryan Gosling, se impuso a Primer contacto, Moonlight, Manchester by the Sea y Yo, Daniel Blake.

La estadounidense Emma Stone ganó a su vez el Bafta de la mejor actriz por su interpretación en esta película que partía como favorita.

Stone le ganó a Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), Natalie Portman (Jackie), Amy Adams (Primer contacto) y Emily Blunt (La hija del tren).

El actor estadounidense Casey Affleck, hermano de Ben, ganó por su parte el premio para el mejor actor por su actuación en la película Manchester by the Sea. Se impuso a Ryan Gosling (La La Land), Andrew Garfield (No me matarás), Jake Gyllenhaal (Animales nocturnos) y Viggo Mortensen (Capitán fantástico).

Tras ganar siete Globos de Oro, el musical "La La Land" encabezaba las nominaciones para los premios Bafta (por sus siglas en inglés). La historia de amor dirigida por Damien Chazelle estaba nominada a 11 galardones de la Academia Británica.

El musica recibió 14 nominaciones para los premios Oscar, entre ellos a mejor película.

Fuente: AFP