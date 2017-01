"La La Land" se quedó con el principal premio del Sindicato de Productores

"El poder del cine no tiene fronteras ni puede ser expulsado de nuestros corazones, mentes y almas", indicó el productor de la cinta, Marc Platt, al recoger el premio en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California).



Las obras ganadoras del trofeo Darryl F. Zanuck, el galardón más codiciado de los otorgados por el gremio, terminaron por hacerse con el Oscar a la mejor película en 19 de las 27 ocasiones previas.



Desde 2009 todos los títulos triunfadores en los premios del Sindicato de Productores acabaron por llevarse también el Oscar a la mejor película, con excepción de lo ocurrido el año pasado, cuando "Spotlight" terminó por derribar a "The Big Short" en la gran ceremonia del cine.



En otras categorías, destacó la victoria de "Zootopia" como mejor cinta de animación, mientras que "O.J.: Made in America" se llevó el galardón al mejor documental.



En el apartado televisivo, "Stranger Things" y "Atlanta" se llevaron los reconocimientos a los mejores episodios en drama y comedia, respectivamente