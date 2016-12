La La Land tiene las estrellas a su favor

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood presentó ayer lunes los candidatos para la próxima edición de los Globos de Oro, que se entregarán el 8 de enero en una ceremonia liderada por el conductor de televisión y comediante Jimmy Fallon.





Entre los principales nominados del certamen, que se considera un indicador de los posibles seleccionados para los premios Oscar, se encuentra el musical La La Land - una historia de amor. La película dirigida por Damien Chazelle (Whiplash: música y obsesión) obtuvo siete nominaciones, incluyendo los reconocimientos a Mejor película de comedia o musical y Mejor guion.





Protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, quienes interpretan a un pianista de jazz y a una actriz aspirante que trabajan en la ciudad de Los Ángeles, La La Land se considera hoy una de las candidatas principales a obtener el premio Oscar a la Mejor película en febrero próximo.





Prueba de ello son los reconocimientos que el filme ha obtenido en diferentes certámenes desde su estreno en agosto en el Festival Internacional de Cine de Venecia.





Este fin de semana, La La Land resultó la mayor ganadora de los Critics' Choice Awards, los galardones al cine y la televisión entregados por la organización estadounidense Broadcast Film Critics Association.

De las 10 nominaciones que logró en los Critics' Choice, la película de Chazelle ganó siete premios, incluyendo Mejor película, Mejor guion, Mejor director, Mejor actriz y Mejor actor.





"Es una película sobre el amor", dijo el cineasta al agradecer la estatuilla a Mejor director. "Muchos crecimos o vinimos a Los Ángeles para perseguir un sueño, así que eso era algo sobre lo que quería hacer la película, celebrar a los soñadores. Quiero dedicarle el premio a todos los soñadores del mundo", señaló.





Durante el segundo semestre del año, las respectivas organizaciones de críticos en Washington, Nueva York y Boston también coronaron a La La Land como la mejor película de 2016 y aún tiene varios posibles premios pendientes.





Más contendientes

Primer avance de Moonlight Avance de Moonlight, del director Barry Jenkins.

A24



Moonlight, del director Barry Jenkins, también se posiciona como otra candidata fuerte para los premios Oscar, al obtener seis nominaciones a los Globos de Oro, una menos que La La Land.





El filme, nominado a Mejor película dramática, narra la historia de un joven negro gay en tres etapas diferentes de su vida. A fines de noviembre la obra resultó la gran ganadora de los premios Gotham, enfocados en la industria independiente del cine estadounidense. Anteriormente, los Gotham premiaron a Birdman (2014) y En primera plana (2015) como Mejor película, reconocimiento que ambos filmes consiguieron posteriormente en los premios Oscar de 2015 y 2016, respectivamente.

Trailer Manchester by the sea



En tanto, Manchester frente al mar, una película del director Kenneth Lonergan sobre un sanitario encarnado por Casey Affleck, obtuvo cinco nominaciones a los Globos de Oro y también se sitúa como otra favorita para los premios que serán entregados el próximo 26 de febrero por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.





La otra pantalla

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood también presentó los nominados de los Globos de Oro a lo mejor de la industria televisiva en Estados Unidos durante el año.

O.J. Simpson Realidad versus ficción: O.J. interpretado por Cuba Gooding Jr.

WIKIMEDIA/FX



Todos contra O.J. Simpson, una miniserie enfocada en el caso del exjugador de fútbol americano y actor acusado de un doble asesinato, obtuvo cinco nominaciones que incluyeron reconocimientos para actores de su elenco como Sterling K. Brown, Courtney B. Vance, Sarah Paulson y John Travolta.





En esta oportunidad los Globos de Oro también nominaron a varios shows nuevos estrenados durante el año. HBO obtuvo nominaciones por las series dramáticas Westworld y The Night Of. La plataforma Netflix, en tanto, tiene entre los seleccionados a Stranger Things y al drama histórico The Crown entre los contendientes.





Principales nominados





Mejor película dramática Hasta el último hombre, Hell or High Water, Lion, Manchester frente al mar y Moonlight.





Mejor actriz de película dramática Amy Adams (La llegada), Jessica Chastain (Miss Sloane),Isabelle Huppert (Elle),Ruth Negga (El matrimonio) y Natalie Portman (Jackie).





Mejor actor de película dramática Casey Affleck (Manchester frente al mar, Joel Edgerton (El matrimonio), Andrew Garfield (Hasta el último hombre), Viggo Mortensen (Capitán Fantástico) y Denzel Washington (Fences).



Mejor director Damien Chazelle (La La Land - una historia de amor), Tom Ford (Animales nocturnos), Mel Gibson (Hasta el último hombre), Barry Jenkins (Moonlight) y Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar).





Mejor película de comedia o musical 20th Century Women, Florence Foster Jenkin: la peor mejor de todas, Deadpool, La La Land - una historia de amor y Sing Street.





Mejor actriz de película de comedia o musical Annette Bening (20th Century Women), Lily Collins (Rules Don't Apply), Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen), Emma Stone (La La Land - una historia de amor) yMeryl Streep (Florence Foster Jenkins: la peor mejor de todas).





Mejor actor de película de comedia o musical Colin Farrell (The Lobster), Ryan Gosling (La La Land - una historia de amor), Hugh Grant (Florence Foster Jenkin: la peor mejor de todas), Jonah Hill (Amigos de armas) y Ryan Reynolds (Deadpool).



Mejor serie de televisión dramática The Crown (Netflix), Game of Thrones (HBO), Stranger Things (Netflix), This Is Us (NBC) y Westworld (HBO).





Mejor serie de televisión de comedia Atlanta (FX), Black-ish (ABC), Mozart in the jungle (Amazon), Transparent (Amazon) y Veep (HBO).





Mejor serie de televisión dramática American Crime (HBO), The Dresser (BBC), The Night Manager (AMC), The Night Of (HBO) y The People vs. OJ Simpson (FX).

