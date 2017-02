La Lucha y El Triángulo vendieron más de lo que esperaban en una jornada inhóspita

Las cabañas comercialiaron 81 borregos, los 70 de campo promediaron US$ 389 y los 11 planteleros US$ 782

Las cabañas La Lucha –de Echeverría– y El Triángulo –de Iraola– realizaron este jueves su remate anual de la raza Corriedale en el local Curticeiras, en Rivera, donde comercializaron 78% de la oferta en un día de intensa lluvia en el norte del país.

En total se dispersaron 81 borregos a US$ 441 de promedio. Los 70 de campo cotizaron a un promedio de US$ 389 y los 11 planteleros a US$ 782. Remataron los escritorios Otto Fernández y Coco Morales, con transmisión en vivo por internet.

El resultado fue mucho mejor del que se esperaba antes del remate, ya que el día era realmente inhóspito, comentó Ruben Echeverría, de La Lucha, al ser consultado por El Observador.

Ambas cabañas realizarán su segundo remate en esta zafra, este miércoles en Soriano.

