La mitad de las estaciones de servicio se quedaron sin nafta

El 50% de las estaciones de servicio del país no tenían nafta ayer domingo, según dijo a El Observador el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón. "Yo calculo que al final del día de hoy (por ayer) va a haber mucho más de la mitad de las estaciones sin combustible, sin nafta sobre todo. Quizá los demás productos se consigan", señaló.





La Federación de Trabajadores de ANCAP (Fancap) realizó un paro general el jueves 16, mientras que hubo una asamblea de la Unión de Transportistas de Combustible (UTC) en la mañana del viernes 17, por lo que la distribución se vio resentida. "Al no haber abastecimiento normal durante jueves y viernes, sábado y domingo estuvo cerrado, las estaciones se fueron quedando sin combustible", agregó.





Los camiones distribuidores suelen hacer tres viajes cada viernes, pero la semana pasada hicieron solo uno y hasta hoy no entran de nuevo a la planta. "Se recibió muy poco combustible y algunas no recibieron. Recortaron todos los pedidos para poder mandarles a todas las estaciones un poco, pero nos estamos quedando sin combustible", afirmó.





estación de servicio I. GUIMARAENS

De todos modos, Añón sostuvo que la situación se va a regularizar entre hoy y mañana, ya que a partir de hoy tanto Fancap como UTC trabajarán con normalidad.





El sindicato de ANCAP emitió un comunicado en donde aclararon que el paro de 24 horas que realizaron el jueves 16 "no afectó la distribución de combustibles ". Además, sostuvieron que el sábado 18 trabajaron "extraordinariamente para el despacho de todos sus productos (...) para satisfacer las necesidades de todos los uruguayos".





En ese sentido, el vicepresidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo a El Observador que el faltante de combustible no se vincula a su gremio, porque trabajaron con normalidad tanto en la planta de La Tablada como en las del interior del país. "Si hay poca nafta es por otras razones, ajenas a nuestro sindicato", sostuvo.





Falta de mantenimiento

El presidente de la UTC, Óscar Benavídez, dijo a El Observador que el sindicato asume la responsabilidad que les corresponde por la faltante de nafta: "El jueves hubo un paro de 24 horas en donde nosotros no tuvimos nada que ver", expresó.





Benavídez afirmó que la planta de La Tablada no está en condiciones para trabajar, ya que ANCAP "no ha hecho inversiones en nada, ni siquiera en mantenimiento". Además, señaló que "hace muchos años" que reclaman mejoras, ya que cargan combustibles en una situación de riesgo. "Estamos solos ahí, no entran ni ambulancias a La Tablada", contó.





Luego de la asamblea que mantuvo la UTC el viernes 17, los trabajadores se reunieron con representantes del ente. "Las autoridades de ANCAP reconocieron que no se puede cargar en las condiciones que se está cargando y hay un plazo de 15 días para ver qué propuesta presentan ellos", agregó.

