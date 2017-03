La moda entre el atletismo y el ocio

La versión de pasarela

El athleisure, esa nueva tendencia que ha cautivado a la moda desde hace unas temporadas y que invita a la unión entre las prendas deportivas y la ropa de calle o de pasarela, ya es una inspiración más dentro de las colecciones de diseñadores y marcas globales.Este término compuesto que reúne las palabras athletic y leisure (atlético y ocio) parece a priori un oxímoron pero no lo es. Basta con observar las pasadas colecciones de diseñadores como Alexander Wang o Karl Lagerfeld para Chanel para darse cuenta de que las calzas, los tops y los championes ya no son solo exclusivos de los gimnasios, sino que también tienen permitida su salida a la calle e incluso tienen sus versiones de lujo.Pero no son solo los grandes diseñadores quienes se han inspirado en la indumentaria deportiva para crear piezas de calle, sino que las marcas deportivas también han aprovechado para mejorar sus líneas e intentar ganar en su propio juego. Adidas –que recientemente abrió su primera tienda en Montevideo de Adidas Originals, su línea de indumentaria informal que transforma su clásica imagen y la convierte en prendas de tendencia– es una de las marcas que más se han aliado con figuras como el ya mencionado Alexander Wang, Kanye West y Pharrell Williams para lanzar líneas y conquistar las calles. Nike, por su parte, el año pasado comenzó prometedoras alianzas con diseñadores como Riccardo Tisci (ex director creativo de Givenchy), Kim Jones (responsable de la línea masculina de Louis Vuitton) y la grifa Comme des Garçons.Aunque conseguir la mayoría de estas piezas en el mercado uruguayo sea prácticamente imposible, la tendencia ha llegado de diferentes maneras a colarse en la indumentaria local. En Uruguay, esta influencia deportiva se ha podido ver tímidamente en trajes de baño y tops al estilo nadador de Srta. Peel o Lu Cossani, así como también en la supremacía de la campera bomber el año pasado, que continuará a lo largo de este invierno y se puede ver en varias marcas de fast fashion.Desde hace varias temporadas las pasarelas han dado lugar al deporte en diferentes formas, ya sea con colaboraciones con marcas deportivas o por grandes casas de diseño que se renuevan incluyendo piezas inspiradas en esta indumentaria.El rapero lanzó su carrera como diseñador en 2015 de la mano de Adidas. Bajo el nombre Yeezy, sus sucesivas colecciones ofrecieron una visión minimalista a las inspiraciones deportivas y militares.Puma convocó a otra de las figuras de la canción que ha dejado su marca en la moda: Rihanna. Desde febrero del año pasado, la cantante de Barbados encabeza sus colecciones tituladas Fenty x Puma, con una fuerte impronta deportiva pero incorporando la sensualidad y el riesgo que la caracterizan. Su más reciente colección se inspiró en las tribus urbanas liceales (los deportistas, los góticos) y su iconografía más estereotípica.Los pantalones y conjuntos deportivos tuvieron sus versiones de diseñador en la última Semana de la Moda de Nueva York. Marc Jacobs (foto), Tracy Reese, Diane von Fürstenberg, entre otros, dieron sus versiones de una pieza cotidiana.Las puffers, conocidas más por estos lares como camperas infladas, demostraron ser una de las tendencias más fuertes de las Semana de la Moda, con varias versiones innovadoras por marcas como 3.1 Phillip Lim y Sacai (fotos), así como también Stella McCartney, Balenciaga y Fenty x Puma."La moda está teniendo un gran momento en la indumentaria deportiva", dijo al sitio WWD Riccardo Tisci cuando presentó su diseño Air Max 97 para Nike. Ya sea ofreciendo líneas puramente deportivas pero con un diseño atractivo, o más orientadas al athleisure, las creaciones de las grifas tradicionales han encontrado una aceptación mayor fuera de sus hábitats naturales, al punto de que Mark Parker, CEO de Nike, afirmó hace dos años que los "leggings son el nuevo dénim".Enfocándose en el desempeño deportivo pero con una impronta más cercana al diseño, Nike se asoció con diseñadores de relevancia para ofrecer diferentes colecciones experimentales. Por ejemplo, Riccardo Tisciofreció una línea colorida y floral, mientras que Kim Jonesse concentró en la practicidad: sus prendas son livianas y creadas para que sean fácilmente transportables en viajes.Adidas Originals se basa en la cultura urbana y desde los noventa ha creado varios clásicos: de sus championes Superstar, que según dijo a El Observador Franco Armentano, category manager de Adidas para Uruguay, son uno de los diseños que más popularidad tienen en el país, a sus tradicionales conjuntos deportivos, que han sido lucidos por atletas y raperos por igual. La marca presentó recientemente la línea Originals by Farm, una colaboración con la grifa brasileña Farm que se basa en la iconografía y la flora y fauna del país. Asimismo, en Montevideo se podrán encontrar las exitosas colecciones de Pharrell Williams y la cantante Rita Ora.