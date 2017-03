La murga campeona es Don Timoteo

La murga Don Timoteo, los parodistas Nazarenos, la comparsa Yambo Kenia, los humoristas Cyranos y la revista House conquistaron el primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2017, actividad organizada por Daecpu (la gremial de los directores de conjuntos de carnaval) en el Teatro de Verano Ramón Collazo, competencia que culminó sobre el final de la madrugada de este sábado, en el marco de la tradicional Noche de los Fallos.

Don Timoteo logró el máximo puntaje de los 41 conjuntos que iniciaron el certamen el lunes 23 de enero. Completaron el podio de los espectáculos con mayor puntaje los parodistas Nazarenos y la murga La Clave. Le siguieron, en ese orden, Cyranos, Yambo Kenia y House tomando en cuenta una tabla en la que se colocan a todos los elencos sin distinguir las categorías.

En una primera lectura de lo actuado por el jurado en este concurso, salvo algunos matices no muy relevantes, el fallo fue adecuado al nivel de los espectáculos exhibidos, casi sin lugar a polémicas. Los elencos considerados favoritos se impusieron o quedaron bien arriba en las posiciones.



Las definiciones más apretadas se dieron en revistas y en murgas, donde los ganadores triunfaron por apenas nueve puntos (House ante Tabú) y ocho puntos (Don Timoteo ante La Clave), respectivamente. En revistas, comparsas y parodistas hubo mayor distancia entre el ganador y su escolta.







Cinco premios especiales

El jurado que presidió José Cozzo, en forma directa, otorgó varios premios especiales en este carnaval: figura de oro del carnaval, Eduardo Pitufo Lombardo (Don Timoteo); figura máxima del carnaval 2017, Marcel Keoroglian (Don Timoteo); mejor espectáculo del carnaval, Nazarenos; mejor espectáculo que promociona la igualdad de género, Cyranos; y la revelación del carnaval, Francisco Romero (Aristophanes).







Categoría murgas

La murga Don Timoteo, con la dirección responsable de Álvaro Recoba y Rafael Perrone, con 1.479 puntos acumulados en la calificación del jurado obtuvo el primer premio en la principal categoría del concurso carnavalero.

Con el espectáculo titulado "Mama, yo quiero mama", con figuras de la talla de Eduardo Pitufo Lombardo, Marcel Keoroglian y Pablo Pinocho Routin, entre otros y en lo que fue una verdadera selección de murguistas, basó su show en una suerte de dignificación del rol de las madres y con ello logró el máximo puntaje considerando a los 41 elencos que concursaron este año, habiendo rozado la perfección, capturando casi el 97% del total de los puntos que estaban en juego.

Cientos de familiares de los componentes de Don Timoteo e hinchas de la murga esperaron los fallos en el club Paysandú, la sede del conjunto, donde celebraron hasta pasado el amanecer de este sábado.

El podio lo completaron La Clave con 1.471 puntos y La Gran Muñeca con 1.438.

Luego, en ese orden del cuarto al décimo puesto, se ubicaron: Patos Cabreros con 1.405, La Trasnochada 1.368, Diablos Verdes 1.341, Cayó la Cabra 1.330, La Mojigata 1.303, Momolandia 1.298 y Curtidores de Hongos 1.278 puntos.

Considerando las murgas que no ingresaron a la liguilla, hubo estos puntajes: La Margarita 629, La Lunática 620, La Venganza de los Utileros y Araca la Cana 612, La Gran Siete 611, Metele que son Pasteles 601, La Línea Maginot 599, La Martingala 580 y La Buchaca 560.

En murgas el concurso se inició en 1910 y la primera ganadora fue La Gaditana que se va. En 2016 había ganado La Gran Muñeca.

La más ganadora de todos los tiempos es Patos Cabreros con 16 títulos, seguida por Curtidores de Hongos y Asaltantes con Patente con 13.

Don Timoteo ganó el sexto título, con lo cual igualó a La Milonga Nacional y además de las mencionadas solo la superan en títulos Los Saltimbanquis (11) y Diablos Verdes (8).

Hasta ahora son 30 las murgas que al menos fueron campeonas una vez.

Categoría parodistas

Entre los parodistas el campeón fue Nazarenos, el conjunto de la familia Villalba, cosechando 1.478 puntos de parte del jurado para capturar un título que no obtenía desde el año 2013. Su espectáculo, preparado en el escenario El Tejano del club Arbolito, se conformó con las parodias "El joven manos de tijeras" y "La vida de Daniel 'Pistola' Marsicano" (realizada en base a la obra literaria Knockout a la vida, del autor José Luis Figueroa). Durante esta madrugada el elenco de Nazarenos esperó el fallo y finalmente celebró en el club Nueva Palmira.

El segundo lugar fue para Momosapiens con 1.425 puntos, el tercero para Zíngaros con 1.419 y el cuarto puesto lo logró Aristophanes con 1.383.

Sin ingresar a la liguilla quedó en la quinta ubicación Los Antiguos con 658 unidades.

En parodistas el concurso se inició en 1939 y los primeros ganadores fueron Parodistas del Chocolate.

En 2016 había ganado Los Muchachos, que este año no concursó.

El más ganador de todos los tiempos es Los Gaby's con 13 títulos, seguidos por Los Negros Melódicos con nueve y Zíngaros con ocho.

Nazarenos ganó su cuarto título: alcanzó la línea de Los Walker's y Los Adam's y quedó por debajo de Fígaros Armónicos y Momosapiens que tienen cinco, de Parodistas de Chocolate que tienen seis y de los ya mencionados.

Hasta ahora son 20 los parodistas que al menos fueron campeones una vez.

Categoría negros y lubolos

En la categoría sociedad de negros y lubolos el triunfo fue para Yambo Kenia, la comparsa dirigida por Carlos Larraura, que mereció 1.441 puntos y de esa manera logró el primer premio con un espectáculo en homenaje a los 100 años de la creación del tango La Cumparsita, la obra de Gerardo Matos Rodríguez.

El segundo lugar fue compartido por C 1080 y Sarabanda con 1.394 unidades y cuarta se colocó Tronar de Tambores con 1.371.

Del sexto al octavo puesto se ubicaron los conjuntos que no accedieron a la liguilla: La Carpintera Roh con 632 puntos, Integración con 577, Senegal con 530 y Nigeria con 502.

En sociedades de negros y lubolos el concurso se inició en 1905 y la primera ganadora fue Negros de Asia.

En los dos años anteriores había ganado C 1080 y Yambo Kenia, la comparsa del Buceo que estos años sale desde el club Universal (Capurro), había ganado por última vez en 2014 y también celebró de gran modo un título que es un hermoso regalo para su 25° aniversario saliendo en el carnaval.

La más ganadora de todos los tiempos es Esclavos de Nyanza con 15 títulos, seguida ahora por Yambo Kenia con 12 y por Morenada con 11.

Hasta ahora son 27 las comparsas que al menos fueron campeonas una vez.





Categoría humoristas

Cyranos, con la dirección responsable de Carlos Viana y un show denominado "Samurai", fue el vencedor en la categoría humoristas, con 1.450 puntos, reteniendo la corona que había logrado en 2016, con lo cual también alcanzó el bicampeonato, festejando la conquista esta madrugada en el local de Arteatro, donde alistó su espectáculo del concurso de 2017.

Segundo quedó Sociedad Anónima con 1.379 puntos y terceros fueron Los Chobys con 1.351. Entre los que no ingresaron a la liguilla, cuarto se ubicó el conjunto No te Comas los Morrones con 636 y quinto quedó el conjunto Fantoches con 583 puntos.

En humoristas el concurso se inició en 1946 y los primeros ganadores fueron Humoristas del Betún.

La más ganadora de todos los tiempos es Sociedad Anónima con 12 títulos, seguido por La Escuelita del Crimen con 9 y Los Buby's y Los Favios con ocho.

Cyranos ganó su cuarto título y, además de los ya nombrados, en el palmarés tiene por encima a los cinco títulos de Los Carlitos, de Los Charoles y de Humoristas del Betún y a los seis de Jardineros de Harlem.

Hasta ahora son 12 los humoristas que al menos fueron campeones una vez.

Categoría revistas

House, dirigida por Diego Cuiñas y Nicolás Telles, se consagró nuevamente campeona entre las revistas con un espectáculo titulado "Mentiras verdaderas", acumulando 1.429 puntos. Logró un bicampeonato en los únicos dos años en los que concursó, una excelente marca que se celebró ruidosamente en el club Platense, local de ensayo de la triunfadora.



La segunda posición fue para Tabú con 1.420 puntos y la tercera fue para La Compañía con 1.356. Madame Gótica, que no ingresó a la liguilla, totalizó 625 puntos y quedó cuarta.

En revistas el concurso se inició en 1934 y la primera ganadora fue Klan Kantar de Juventud.

La más ganadora de todos los tiempos es Palan Palan con ocho títulos, seguida por Uruguay Show, Fantasías y Momento Musical, las tres con siete.

Hasta ahora son 27 las revistas que al menos fueron campeonas una vez.

Espectáculo de cierre



En la noche de este sábado, desde la hora 20:30, se realizará el espectáculo de cierre del concurso de 2017 con la entrega de los premios a los cinco conjuntos campeones.

Actuará primero House y luego, en ese orden, lo harán Yambo Kenia, Cyranos, Nazarenos y por último Don Timoteo.

El precio de las entradas es $ 300 la platea alta y $ 550 la platea baja, todas localidades numeradas, que se pueden adquirir en los locales de Abitab o, desde la hora 18:30, en las boleterías del Teatro de Verano Ramón Collazo.





Integrantes y errores en el jurado

En este concurso el presidente del jurado (conformado por la Intendencia de Montevideo) como se señaló fue Cozzo y como presidente alterno ejerció Ramiro Pallares. Hugo Ligrone accionó en el cuerpo de jurados como representante de Daecpu. Ninguno de ellos tuvo la responsabilidad de calificar, tarea que recayó en los siguientes jurados: rubro 1 (voces, arreglos corales y musicalidad) Luis Vázquez y Jorge Caticha; rubro 2 (textos e interpretación) Fernando Schmidt y Raquel Diana; rubro 3 (puesta en escena y movimiento escénico) Norma Berriolo; rubro 4 (coreografía y bailes) Marité Reineros; y rubro 5 (vestuario, maquillaje y escenografía) Verónica Braun. Como jurados alternos estuvieron a la orden (aunque no debieron actuar): Gabriela Gómez en el rubro 1, Carla Cámera en los rubros 2 y 3 y Daniela Marotta en los rubros 4 y 5.

A modo de anécdota, corresponde señalar que hubo algunos errores en el accionar del jurado, reconocidos por integrantes del propio cuerpo de evaluadores. Por un lado, hubo una mala suma manual de puntajes en la categoría humoristas. La suma correcta no cambió el orden en las posiciones, pero inicialmente se le adjudicaron menos puntos a cada uno de los tres elencos que definieron la categoría. El otro error lo cometió la jurado Verónica Braun al recurrir a un monto de calificación inadecuado para la revista House, aunque ello no incidió en las posiciones finales entre las revistas, afortunadamente. También se comunicó un puntaje que no fue el definitivo para la murga Diablos Verdes, aunque en ese caso tampoco incidió en su colocación en las posiciones.



En otro orden, Cozzo informó que la próxima semana se conocerá el detalle de los puntajes otorgados a los 17 conjuntos que no pasaron a la liguilla, debido a que en primera instancia solo se conoció el total de las unidades. Por otra parte, el viernes 17 de marzo se hará la ceremonia de entrega de las menciones especiales, que serán más de 60, según se comunicó. Finalmente, corresponde recordar que los 24 conjuntos que participaron en la liguilla de este año quedaron automáticamente clasificados para el concurso que se iniciará a fines de enero de 2018. El resto que desee participar deberá presentarse en la prueba de admisión que habrá en noviembre de este año, tal como lo establece el reglamento.



