La música de Treinta y Tres

Si hay un lugar del país que ha sido clave para el desarrollo de la música folclórica y del canto popular en Uruguay, ese sitio es el departamento de Treinta y Tres. Si bien hay otras regiones clave en el desarrollo de este movimiento, de allí proceden varios de los artistas claves del género, a los que se suman otros que residieron allí por un tiempo procedentes, incluso, de la región.

Esta condición fue enfatizada durante la presentación del 45º Festival del Olimar, uno de los encuentros tradicionales de la música local, ocasión en la que además el gobierno departamental y el nacional homenajearon a cinco figuras emblemáticas de su cultura: Braulio López, Lucio Muniz, Oscar "Laucha" Prieto, Ruben Lena y Pepe Guerra.

Durante el evento, el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, se animó a decir, reconociendo que podía sonar temerario, que "el canto nacional nació en Treinta y Tres con Ruben Lena".

Su viuda fue una de las que recibió una medalla de parte de las autoridades, junto al resto de los artistas. "Esto es un reconocimiento y un premio al trabajo", dijo Braulio López a El Observador, mientras que la otra mitad de Los Olimareños, Pepe Guerra, agradeció la oportunidad que este tipo de instancias pemiten, como "el reencuentro y el poder estar con amigos", aunque reconoció que este tipo de reconocimientos no le gustan.

Cultura como eje

El intendente Sánchez comentó que este año, al igual que en las pasadas ediciones, el festival tendrá en su cartel únicamente a artistas uruguayos (ver recuadro), que marcan el interés del gobierno departamental de que "el canto nacional mantenga la centralidad en el festival", y que funcione como una oferta cultural que resalte la producción local. "Además de la industria y de la diversificación de los sectores productivos, la cultura tiene que ser un eje central en todas las cosas".

Con esa intención, el intendente explicó que se buscará replicar a lo largo del año lo que sucede en la semana del Festival, y que el departamento tome su riqueza cultural y la convierta en un atractivo turístico, tanto para los locales como para los extranjeros.

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, manifestó durante la presentación que su cartera ofrecerá "el apoyo total para que Treinta y Tres se convierta en departamento cultural".

La ministra resaltó también la importancia de "preservar el folclore y el archivo de aquellos autores de los cuales hay que mantener su legado, como Los Olimareños o Ruben Lena", algo en lo que el gobierno, a través de la Comisión de Patrimonio, está trabajando.

Inexplicable

"Nuestra música buscaba abrazar a todos, y si se podía además que todos nos entendieran, y que eso haya pasado es el mejor premio de mi vida", dijo al recibir su reconocimiento Braulio López.

El músico, que se encuentra actualmente trabajando en su próximo disco, reconoció que es difícil explicar por qué fue Treinta y Tres la cuna de una de las corrientes musicales más importantes de la música nacional. "Nunca se sabe la dimensión que va a tomar el arte hasta que pasa el tiempo. Yo no me imaginé que A Don José iba a terminar siendo el segundo himno de mi país". De todos modos, reconoció que se generó una particular combinación de músicos, poetas y artistas que generaron "una explosión que no fue digitada, nació sola".