La Navidad en diez canciones

La Navidad ha inspirado muchísimas canciones a lo largo de la historia, y decenas de ellas se hicieron muy populares en todo el mundo.





Las más popular, probablemente, es Noche de Paz, originalmente compuesta por los austríacos Joseph Mohr y Franz Gruber a comienzos del siglo XIX bajo el nombre de Stille Nacht, heilige Nacht (Noche silenciosa, noche santa). Fue traducida a al menos 230 idiomas y lenguas, y versionada por infinidad de artistas.





A continuación, una selección de diez canciones para esta Navidad, interpretadas por diversos músicos y cantantes de variados estilos en español e inglés.





Feliz Navidad, por Michael Bublé y Thalía

Michael Buble Ft. Thalia - Feliz Navidad

La canción Feliz Navidad fue compuesta en 1970 por el cantante y compositor puertorriqueño José Feliciano. En 2011 fue retomada por el canadiense Michael Bublé y la mexicana Thalía para un especial navideño emitido por el canal estadounidense NBC que también se convirtió en disco.





Noche de paz, por Fifth Harmony

Fifth Harmony - Noche De Paz El tema más popular de la Navidad fue versionado en 2014 por el quinteto estadounidense Fifth Harmony, grupo que en los últimos días fue noticia por la renuncia de una de sus integrantes, la cubana Camila Cabello.





Ave María, por Alicia Keys y Wé McDonald

Ave Maria - Wé McDonald and Alicia Keys

Ave María es probablemente una de las más escuchadas y versionadas del cancionero navideño. Este villancico fue compuesto por el austríaco Franz Schubert en 1825 como parte de su Opus 52. Alicia Keys y la concursante del programa de televisión The Voice Wé McDonald la interpretaron días atrás en las finales del show.





Santa Claus llegó a la ciudad, por Luis Miguel

Luis Miguel - Santa Claus Llegó A La Ciudad

El mexicano Luis Miguel decidió publicar en 2006 un álbum temático llamado Navidades, que incluyó la canción Santa Claus llegó a la ciudad. Es una traducción de Santa Claus is coming to town, compuesta en 1932 por los estadounidenses Haven Gillespie y J. Fred Coots.





All I want for Christmas is you, por Helene Fischer

Helene Fischer - All I Want For Christmas Is You

La cantante estadounidense Mariah Carey escribió en 1994, junto al compositor Walter Afanasieff, el tema All I want for Christmas is you (Todo lo que quiero para Navidad es a ti). Inmediatamente se convirtió en éxito y ha tenido numerosas versiones posteriores. En este caso es de la alemana Helene Fischer, quien hace menos de un mes publicó esta interpretación.





Merry Christmas (I don't want to fight tonight), de The Ramones

The Ramones - Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)

La banda neoyorquina The Ramones publicó en 1989 el disco Brain Drain, que incluía el tema Merry Christmas (I don't want to fight tonight) -"Feliz Navidad (No quiero pelear esta noche)"-. De esta forma, la celebración del 25 de diciembre tuvo una nueva composición, esta vez proveniente del punk.





It's the most wonderful time of the year, por Kylie Minogue

Kylie Minogue - It's The Most Wonderful Time Of The Year The Andy Williams Christmas Album. Una de las últimas en versionar It's the most wonderful time of the year fue la australiana Kylie Minogue, en 2015. Originalmente, el estadounidense Andy Williams fue el primero en interpretar esta canción en 1963, que había sido compuesta por Edward Pola y George Wyle y estaba incluida en. Una de las últimas en versionarfue la australiana Kylie Minogue, en 2015.





Mistletoe, de Justin Bieber

Justin Bieber - Mistletoe Under the Mistletoe (Debajo del muérdago), que incluía algunas viejas canciones adaptadas al estilo pop del adolescente y nuevas composiciones. Entre ellas se destacó Mistletoe. Como muchos cantantes del mundo anglosajón, el canadiense Justin Bieber publicó en 2011 un disco específico para las fiestas titulado(Debajo del muérdago), que incluía algunas viejas canciones adaptadas al estilo pop del adolescente y nuevas composiciones. Entre ellas se destacó





Shake up Christmas, de Train

Train - Shake up Christmas Save Me, San Francisco, que contenía su hit Hey, soul sister. Una edición extendida de ese álbum sumaba un nuevo tema al repertorio navideño, Shake up Christmas (Sacude la Navidad). Los californianos de Train publicaron en 2009 su quinto disco de estudio,, que contenía su hit. Una edición extendida de ese álbum sumaba un nuevo tema al repertorio navideño,(Sacude la Navidad).





Jingle Bell Rock, por Glee

Jingle Bell Rock - Glee Jingle Bell Rock (El rock de los cascabeles) fue lanzada en 1957 por el cantante de country Bobby Helms y es uno de los clásicos en cada Navidad. En 2012, cuando la serie de televisión estadounidense Glee estaba al aire, el personaje de Sam Evans, interpretado por Chord Overstreet, la cantó a la manera del programa. (El rock de los cascabeles) fue lanzada en 1957 por el cantante de country Bobby Helms y es uno de los clásicos en cada Navidad. En 2012, cuando la serie de televisión estadounidenseestaba al aire, el personaje de Sam Evans, interpretado por Chord Overstreet, la cantó a la manera del programa.

