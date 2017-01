La octava Star Wars se llamará El último Jedi

Desde el sitio oficial de Star Wars, se reveló este lunes el título oficial de la nueva película: El último Jedi, la segunda de la nueva trilogía iniciada en 2015 con El despertar de la Fuerza y la tercera de la nueva tanda de (por ahora) cinco películas que Disney encargó comprar los derechos de la franquicia en 2012.





El título hace referencia a Luke Skywalker (Mark Hamill), el último representante de la orden de caballeros armados con sables láser que son uno de los clásicos de la saga. En El despertar de la fuerza, un nuevo grupo de héroes debía encontrar al desaparecido Skywalker, con la ayuda de personajes de la trilogía original como Han Solo ( Harrison Ford ) y la general Leia (la recientemente fallecida Carrie Fisher).



El octavo episodio de Star Wars estará protagonizado nuevamente por Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac, a los que se suman Hamill, Fisher -en uno de sus últimos roles- y nuevas incorporaciones como Laura Dern o Benicio Del Toro.

El estreno de El último Jedi está previsto en Uruguay para el jueves 14 de diciembre de 2017.





Rogue One: una historia de Star Wars, la primera película ambientada en el universo de la multimillonaria franquicia propiedad de Disney que no es parte de la historia principal alcanza los US$ 1000 millones de recaudación a nivel mundial.

La maquinaria de la saga galáctica sigue avanzando y ya pone su mirada en diciembre de este año, cuando se estrenará el episodio VIII de la historia del clan Skywalker.