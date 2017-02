La ola de autoritarismo llega a Occidente

Cuando los votantes sienten que la democracia no responde a sus intereses, la libertad empieza a fallar

Fuente: Gideon Rachman, Financial Times

Después de la caída del Muro de Berlín , hubo una "ola democrática". La libertad política se extendió desde sus bastiones tradicionales en Europa occidental y EEUU, y países tan diversos como Polonia, Sudáfrica e Indonesia se volvieron democráticos. Pero ahora el proceso parece ir en reversa. Una ola de autoritarismo que comenzó fuera de las democracias establecidas de Occidente se ha extendido a EEUU y Europa.El resurgimiento de las actitudes y prácticas autoritarias que se manifestó por primera vez en las democracias jóvenes, como Rusia, Tailandia y Filipinas, se ha extendido a la política occidental. Polonia y Hungría tienen gobiernos con tendencias autoritarias. El desarrollo más dramático es la elección de un presidente estadounidense que percibe a la prensa libre como "el enemigo" y tiene poco respeto por un poder judicial independiente.Esta ola autoritaria amenaza con socavar las cómodas asunciones sobre cómo funciona la política. La creencia de que la política de las democracias ricas y establecidas de Occidente es fundamentalmente diferente a las de América Latina o Asia debe ser replanteada. La idea de que la clase media y los jóvenes siempre serán los más fieles seguidores de la democracia también parece ser cada vez menos estable.La erosión de los valores democráticos en Occidente fue delineada el año pasado por Roberto Foa y Yascha Mounk en un artículo académico muy discutido antes de la elección de Donald Trump. El artículo resaltó el surgimiento de sentimientos antidemocráticos tanto en EEUU como en Europa. Uno de sus puntos más llamativos es que uno de cada seis estadounidenses piensa que sería una buena idea que "el ejército gobierne", frente a uno de cada 16 en 1995. Y mientras que más del 70% de los estadounidenses nacidos en la década de 1930 consideran "esencial" vivir en una democracia, sólo el 30% de los nacidos en la década de 1980 están de acuerdo con dicha premisa. Hay una disminución similar, aunque menos marcada, en la fe en las instituciones democráticas en Europa. Foa y Mounk concluyen que "en las últimas tres décadas, la confianza en instituciones políticas como el parlamento o los tribunales ha decaído precipitadamente en las democracias establecidas de Norteamérica y Europa occidental".Foa y Mounk se concentran en Occidente. Pero el resurgimiento del autoritarismo suave es aún más visible en los países que alguna vez fueron los símbolos de la ola democrática, como Filipinas, que derrocó al régimen de Marcos en 1986, Rusia, donde cayó el gobierno del Partido Comunista en 1991 y Sudáfrica, que terminó el apartheid en 1994. Los tres países han conservado elementos clave de la democracia, como las elecciones. Pero han visto una erosión de las normas democráticas y la personalización del poder, que ha permitido que la corrupción florezca.En Rusia, el colapso económico y la anarquía de la década de 1990 crearon las condiciones para el resurgimiento de la autocracia bajo Vladimir Putin. El presidente ruso ha creado una plantilla para un autoritarismo suave que combina nacionalismo, populismo, corrupción, represión contra los medios de comunicación y una estrecha alianza entre la presidencia y una rica oligarquía. No es casualidad que algunas de las advertencias más enérgicas contra el trumpismo hayan sido emitidas por disidentes rusos, como Garry Kasparov y Masha Gessen.Rodrigo Duterte, el forzudo presidente de Filipinas, ha tomado prestado libremente del libro de jugadas de Putin. Su apoyo hacia la justicia vigilante ha horrorizado a los filipinos liberales, pero ha resonado positivamente con un público que está asustado por el crimen y las drogas. El Sr. Duterte también ha sido popular entre los votantes jóvenes, que tienen pocos recuerdos de la lucha por establecer la democracia en las Filipinas.El mismo patrón está amenazando a Sudáfrica. La presidencia de Jacob Zuma ha visto una oleada de corrupción y una creciente presión sobre los medios de comunicación y las ramas independientes del gobierno. Muchos liberales de Sudáfrica esperan que el final de los años de Zuma verá un renacimiento democrático. Pero las cosas podrían tomar un giro contrario. Simon Freemantle, economista político de Standard Bank, advierte que "el momento Trump de Sudáfrica se está fermentando". Señala que las encuestas muestran que la generación "born free" (nacida libre) de Sudáfrica — nacida después de la liberación de Nelson Mandela en 1990 — es menos favorable hacia la democracia que las personas con recuerdos de la lucha contra el apartheid. También hay en Sudáfrica un creciente apoyo hacia la deportación de inmigrantes ilegales como la propuesta por el Sr. Trump.¿Qué es lo que conecta la erosión del apoyo a la democracia en países tan diversos como Rusia, las Filipinas, Sudáfrica e incluso EEUU? Será que para muchos votantes la democracia es el medio para un fin, no un fin en sí mismo. Si un sistema democrático no logra fomentar la creación de empleos, como en Sudáfrica, o generar seguridad, como en las Filipinas, o se asocia con un estancamiento en los niveles de vida, como en EEUU, entonces algunos votantes se sentirán atraídos por la alternativa autoritaria. Una deriva hacia el autoritarismo será más probable, en el contexto de la creciente desigualdad, cuando el sistema político y económico parece "aparejado" en favor de los privilegiados.Por supuesto, siempre habrá personas que vean la libertad política como un valor en sí mismo, algo indispensable para la dignidad humana. Pero los disidentes dispuestos a ir a la cárcel en apoyo de la libertad de expresión son relativamente anómalos. A Ronald Reagan, el presidente estadounidense que presidió los últimos años de la guerra fría, le gustaba jactarse de que "la libertad funciona". Por desgracia, si la gente común deja de creerlo, algunas personas tal vez renuncien a la libertad.