La otra cara de Punta del Este: invierno de convenciones

US$670 es el promedio de lo que gasta por día un turista de congresos, según datos del Ministerio de Turismo.

Por los eventos corporativos realizados en Enjoy Conrad en 2016, el hotel recibió a 8.000 participantes, 80% extranjeros.

Sumar al balneario



"Esperábamos lo que se está dando. Un crecimiento gradual que vaya beneficiando al destino". Gerente General del Centro de Convenciones, Arnaldo Nardone.

"La expectativa es alta. Todo el mundo se empieza a mover más porque el verano fue bueno y se genera como una sinergia colectiva". Gerenta de Ventas de Hotel Awa, Noelia Ortiz.

A la espera



Algunos eventos de relevancia



Tras la temporada estival, Punta del Este se cambia los sombreros panamá, túnicas y camisas blancas, para mostrar su lado menos conocido, y vestirse de camisa y tailleur.Con la aparición de nuevos jugadores, comienzan a verse las primeras señales de avance en el camino de sacarle jugo a Punta del Este como destino de congresos y eventos corporativos para romper con la poco deseada estacionalidad.La "nave insignia" es el Centro de Convenciones , inaugurado en julio del año pasado, dado que se trata de un espacio que anexa al balneario la capacidad de reunir hasta 10 mil personas, si se cuenta su espacio de exhibiciones. El otro jugador es el Convention Bureau de Punta del Este , una asociación público-privada sin fines de lucro, compuesta por empresarios referentes de la zona, la Intendencia de Maldonado, el municipio de Punta del Este y las cámaras hotelera, gastronómica, de comercio e inmobiliaria.El Bureau, también fundado el año pasado, actúa como herramienta facilitadora a la hora de elegir Punta del Este como destino para congresos y convenciones. Cuenta con una base de datos de todo aquello que se necesita a la hora de planificar un congreso, como hotelería, rentadoras de auto, paquetes aéreos y restaurantes.Para la coordinadora general del Convention Bureau, Verónica Igoa, se está logrando que el número de eventos entre marzo y noviembre crezca, con una clara incidencia del Centro de Convenciones. Tal es así, que indicó que ya no se habla de "temporada baja", sino que se está erradicando el concepto para sustituirlo por el de "temporada media". Para este año, el Bureau se encargará de transmitir en la región el valor agregado de Punta del Este como destino de congresos. Su plan de acción consiste en presentarse en ferias referentes de Latinoamérica en el mercado de turismo de reuniones.Esa situación está sembrando particulares expectativas para recibir una nueva temporada invernal. Y además, se deja atrás un verano de récords generados en el turismo del país, lo que, según varios empresarios del sector hotelero, instaló en el imaginario una suerte de buen ánimo.Entre marzo y noviembre, 41 hoteles de los 71 asociados al Centro de Hoteles de Punta del Este permanecerán abiertos. Y de esos, 23 cuentan con al menos una sala de reuniones, de prensa o de conferencias.Pero más allá de ofrecer esa propuesta, algunos establecimientos hoteleros ya han comenzado a ser "impactados" por el turismo que proviene de congresos y convenciones, mientras otros están a la espera de la consolidación del Centro para verse beneficiados en su negocio.Otro de los principales espacios de congresos en la península es el hotel Enjoy Conrad Punta del Este . Su gerente de Relaciones Públicas, Javier Azcurra, informó que en 2015 se realizaron 110 eventos en sus salas, mientras que en 2016 fueron más de 150. Opinó que la tendencia de crecimiento continuará para 2017. Lo atribuye al trabajo conjunto de difusión del Bureau, a una apuesta más "agresiva" de Enjoy para captar a ese público y al creciente conocimiento de ventajas que ofrece el destino, como la exoneración de impuestos –en alquiler, alimentos , sonidos, entre otros– para la realización de congresos tanto en el Conrad como en el nuevo Centro de Convenciones. Esa política fue impulsada por el Ministerio de Turismo y difundirla es otro de los objetivos del Convention Bureau.Por su parte, el Centro de Convenciones tiene confirmada la llegada de 7.800 personas por diferentes eventos para esta temporada, de los cuales 5.800 lo hará por congresos, ferias de negocios o eventos de corte corporativo. Para su gerente general, Arnaldo Nardone, todo centro de convenciones tiene un período de consolidación de entre tres y cinco años. En ese tiempo, es la empresa gerenciadora la que debe colocar capital propio para mantener en equilibrio el manejo del centro. Sin embargo, aunque para Nardone el centro aún no tiene la cantidad de eventos para catalogarse como una empresa exitosa, sí está dando buenos resultados para el destino.Hace dos años y medio que The Grand Hotel se instaló en la península. Cuenta con salas de eventos de hasta 120 personas y el segmento de congresos y convenciones representa 30% de su negocio.Su gerente general, John Iriondo, contó que sus salas han sido utilizadas hasta cinco veces por la misma empresa, y que los grupos que llegan por ese motivo son en su mayoría de uruguayos y argentinos.En marzo, abril y a partir de octubre es la temporada en la que, según Iriondo, se concentra la mayor parte de los eventos. Desde mayo hasta setiembre, la intensidad disminuye. El ejecutivo contó que el Centro de Convenciones comenzó a impactar en su negocio. Con la realización allí de congresos, el hotel ha llegado a ocupar entre 80 y 100 de sus 120 habitaciones. Y aunque varias veces apareció la oportunidad de llenar el hotel, se opta por no hacerlo para "no desatender a los demás clientes", según Iriondo. Agregó que varias veces los ejecutivos que asisten a estos congresos eligen sus instalaciones para hacer reuniones más pequeñas. Es por eso que de cualquier manera los congresos le están generando un negocio paralelo.En el caso del hotel Awa , se espera que este año la llegada de este público aumente 20%, según su gerenta de Ventas, Noelia Ortiz. La ejecutiva contó que generalmente, cuando hay grandes eventos tanto en el Conrad como en el Centro de Convenciones, es normal que lleguen a ocupar todas las habitaciones del hotel. Eso se debe en gran parte a la cercanía del hotel con ambos centros, pero también a su activa apuesta: "No esperamos que los organizadores de estos congresos vengan a nosotros, sino que nos ofrecemos como sede y brindamos beneficios extra como descuentos en los traslados y en determinados servicios", afirmó Ortiz.Para este año, el hotel Awa ya tiene confirmado el bloqueo de todas sus habitaciones por dos eventos generados en el Centro de Convenciones.El gerente comercial de los hoteles Barradas Hotel del Lago , Germán Doldan, contó que el público proveniente de los eventos llega principalmente a los dos primeros, siendo que el Hotel del Lago se encuentra a mayor distancia. Para noviembre, el hotel Barradas tiene asignadas 40 de sus 71 habitaciones. Para setiembre, otro evento generó reserva de 15.La ubicación es un factor diferencial al momento de ser elegido como sede. Para Nardone, "si el hotel conjuga ubicación y buen precio, es imbatible".El hotel Punta del Este Resort (ex Mantra), cerrará por primera vez sus puertas durante el invierno. Su director ejecutivo, Pier Luigi Taliento, señaló que "todavía es muy pronto para evaluar el impacto que el centro de Convenciones va a generar en Punta del Este"."Vamos a tener que esperar por lo menos un par de años para que la fase de arranque se complete y agarrar los congresos que se organizan con un adelanto de 3 o 4 años. Ahí sí que nos vamos a beneficiar realmente todos", dijo.Con él coincide el gerente general de Jean Clevers , Enrique Briano: "Impacta pero no fuerte, ni como las expectativas que se habían generado, porque está en una fase de maduración".Por su parte, Solanas volvió este año a apostar a los congresos, ya que por dos años, durante las obras de la Crystal Lagoon, debió resignarse ese segmento. La apuesta, según su gerente general, Alejandro D'Elía, es en realidad para el año 2018, ya que este tipo de eventos se reserva con al menos dos años de anticipación.El Centro de Convenciones de Punta del Este es visto por D'Elía como "un socio estratégico para todos los hoteles y un plus para posicionar el destino".Uno de los eventos de mayor relevancia que tendrá como sede al Centro de Convenciones este año, será Chinalac, una feria en la que expondrán exportadores y empresas chinas, e intercambiarán con empresarios de Latinoamérica. Para ese evento, que se realizará en noviembre, se espera recibir a 800 personas. Del 8 al 10 de marzo se realizó en el Centro de Convenciones el Congreso de la Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina (Cocal), al que asistieron 200 personas.En abril, otras 200 llegarán al Centro para el evento de la Asociación de Centros de Convenciones de Latinoamérica y el Caribe, donde expertos regionales expondrán sobre buenas prácticas en el manejo de estos establecimientos.