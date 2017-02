La Pastoral vendió 153 Merino Dohne a US$ 637 de promedio

Cabaña La Pastoral, de la familia Capurro Barcia, realizó este miércoles su remate anual de reproductores de la raza Merino Dohne. La actividad concluyó con la comercialización de 153 machos que cotizaron a US$ 637 de promedio y 122 hembras que promediaron US$ 155.

El remate se desarrolló con la conducción de MegaAgro, con el martillo en manos de José Pedro Aicardi, quien le dio un ritmo muy dinámico a los negocios, concretando la colocación de toda la oferta en 2 horas y cuarto de remate.

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: 104 borregas PPC US$ 160, US$ 140 y US$ 151; 18 ovejas US$ 175; cinco carneros PI US$ 2.000, US$ 950 y US$ 1.680; 27 borregos PI US$ 1.600, US$ 878 y US$ 500; y 121 borregos PPC US$ 1.300, US$ 380 y US$ 540.

