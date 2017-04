La película ganadora del Oscar tendrá su propia calle en Miami

Moonlight trailer

El condado de Miami-Dade anunció que una porción de la avenida Northwest 22nd será rebautizada como Moonlight Way. El nombre refiera a la película ganadora del Oscar , Moonlight (), dirigida por Barry Jenkins en base a una obra del escritor Tarell Alvin McCraney.Jenkins y McCraney se criaron en el barrio Liberty City, donde se filmó y fue ambientadaSegún lo indicó el portal BuzzFeed citando al Miami Herald , Moonlight Way sera situada cerca del Centro Culturas de Artes de Herencia Africana de Liberty City, donde McCraney estudió."Esto es para los niños que todavía viven dentro de la ciudad y se les dice que no pueden alcanzar nada", dijo la comisionada Audrey Edmonson, quien llevó adelante la iniciativa. "Muestra que no importa cómo eres criado o cómo creces; siempre puedes convertirte en alguien".La victoria deen la última edición de los premios Oscar fue rodeada de controversia tras una confusión por parte de los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway que anunciaron inicialmente acomo la ganadora.