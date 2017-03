La peor cara de Uber: acoso sexual y prácticas abusivas

Esto ha provocado que tanto empleados actuales como antiguos describan el ambiente de la empresa como "hobbesiano" , según un informe que publicó The New York Times .

En referencia a este punto, el fundador y director ejecutivo de la empresa, Travis Kalanick, ordenó abrir una investigación interna tras una reunión en que empleados plantearon cuestionamientos por la situación. Kalanick se disculpó con los trabajadores por permitir que la empresa y su cultura de trabajo llegaran a ese punto.

Según The New York Times, Uber enfrenta tres demandas en al menos dos países por parte de ex empleados, quienes dicen haber sufrido acoso sexual o abuso verbal por parte de sus superiores, mientras otros ex trabajadores están considerando iniciar acciones legales.

La encargada de recursos humanos, Liane Hornsey, dijo en una declaración que la empresa apunta ahora a "curar heridas del pasado y construir una mejor cultura del trabajo para todos".

Nuevo escándalo en puerta