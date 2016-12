La previa de Momo

Asistir a un ensayo permitirá involucrarse en ese mundo del carnaval previo al carnaval.

Para poner en la agenda

Reinas del Carnaval J. Samuelle

Concurso de promesas

Carnaval de las Promesas J. Samuelle

Lista de locales de ensayo

Está en marcha en los barrios el carnaval que se disfruta antes del carnaval, un espectáculo gratuito que, para muchos, resulta tan atractivo como que el que se enciende cada año a fines de enero.En clubes, tablados y variados espacios culturales en Montevideo –y en un par de locales del interior– se ensayan los espectáculos que murgas, comparsas, parodistas, revistas y humoristas exhibirán en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2017.Estos trabajos de preparación, que se realizan faltando un mes para el comienzo del desfile, del concurso y de la zafra de contrataciones en los tablados, se desarrollan en ambientes distendidos, a salvo de la presión que significa presentarse ante el jurado.Por ahora, la tarea principal es terminar de aprender el texto –todos están "pasando letra", como dicen los carnavaleros–, ensayar cuplés, parodias, humoradas y cuadros escénicos con un intenso trabajo de letristas, arregladores corales, coreógrafos y encargados de la puesta en escena. También apuran sus pasos diseñadores y realizadores de vestuario, las maquilladoras que van proyectando su aporte y a eso se le añaden los expertos que se encargan del calzado y de los sombreros, los escenógrafos y varios técnicos más.Lo habitual es que el club no le cobre nada a la murga por usar sus instalaciones para ensayar y guardar sus instrumentos, prendas y accesorios. A cambio, el anfitrión en forma directa o tercerizada recibe unos buenos pesos por el trabajo de la cantina. Se venden litros y litros de refrescos, cerveza y otras bebidas alcohólicas. La hambuguesa ganó terreno, pero los choripanes siguen dominando la oferta gastronómica y hay casos más sofisticados: en el club Capurro se puede ver el ensayo de la murga La Margarita comiendo un buen chivito.Un pequeño gran detalle: no cualquier club puede cobijar un ensayo. Los vecinos, en varios casos, se quejan y eso ha dificultado a los conjuntos encontrar sedes estables. La contaminación sonora es uno de los factores que ha incidido incluso en el achique del número de tablados. Por suerte para los carnavaleros, sigue existiendo un puñado de lugares para ensayar, pero lejos están de sobrar y se ha llegado a que un mismo local sea compartido por dos conjuntos.En los clubes, de paso, se van organizando los fans. No todos los tienen, pero varios sí. Hace poco, al primer ensayo abierto de Don Timoteo –la murga del Chino Recoba–, concurrieron 300 personas. En cualquier ensayo de los parodistas Zíngaros, en el tablado Monte de la Francesa, se instalan sus hinchas como si fuesen a ver un partido de fútbol. Los fanáticos comienzan a conocer los contenidos y desde las sillas cantan en simultáneo con sus ídolos. Se ríen siempre del mismo chiste que se repite hasta que quede bien aprendido. Además, apenas se ponen a la venta, corren a comprar la remera de la temporada, prenda en la que son infaltables el logo del conjunto, el título del espectáculo de 2017 y hasta alguna cuarteta extraída del nuevo libreto.Presenciar estos ensayos no tiene costo. Vale la pena ir, aunque no se trata de una propuesta acabada: la mayoría de los show están en pañales. Hay varios elencos que se manejan en forma muy profesional, arrancaron el apronte en invierno y tienen varios segmentos del espectáculo listos, pero a todos les falta algo y hay que estar preparado para escuchar un estribillo o ver una coreografía decenas de veces (de nuevo: hasta que salga bien).Las plateas de estos ensayos suelen reunir antes que nada a familiares de los componentes. Ese público inicial tiene un gran valor para el carnavalero: es el primer jurado, permite saber si el contenido va por la senda adecuada o si hacen falta ajustes.Se desarrollaron las pruebas de admisión y la movida Murga Joven, el carnaval avanza en el Teatro de Verano con el certamen de promesas y se acercan la elección de reinas, los desfiles oficiales, los corsos, los tablados y el concurso, en el carnaval más largo del mundo que ya se está disfrutando.El martes 17 de enero se realizará el espectáculo de elección de las Reinas del Carnaval, en el Teatro de Verano.El jueves 19 se desarrollará el Desfile Inaugural del Carnaval de 2017, por la avenida 18 de Julio.Al otro día, el viernes 20, se realizará también por 18 de Julio el Desfile de Escuelas de Samba.El lunes 23, en ese caso en el Teatro de Verano Ramón Collazo, comenzará el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.El Desfile de Llamadas quedó programado para el jueves 9 y el viernes 10 de febrero, por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores desde Zelmar Michelini a Minas.El viernes 17 de marzo se hará la última actividad oficial, que será la entrega de menciones del Concurso Oficial de Agrupaciones de 2017, en lugar a confirmar.Tras la pausa por Nochebuena y Navidad el lunes 26 se reanudará el Concurso de las Promesas. Desde la hora 20.30 actuarán en el Teatro de Verano La Zafada (murga), Troyanos (parodistas), Enigma (revista) y Buby's Bis (parodistas). La entrada cuesta $ 120 la general, $ 150 el bono para que ingresen dos personas y $ 70 para los ex componentes de elencos del carnaval de las promesas.

Categoría revistas

Aquelarre, club Chulo (Juan José de Amézaga y Martín C. Martínez).

Madame Gótica, academia Barel.

La Comañía, Espacio La Compañía (Gualeguay y L. A. De Herrera).

Tabú, Club Caparcona los músicos y Escuela de Arte Tabú los bailarines (Av. Agraciada y Tajes).

House, Platense Patín Club (Juan Paullier y Daniel Muñoz).

Categoría humoristas

Cyranos, Arteatro.

Fantoches, Taller TAE (Av. Rivera 3071).

Los Choby's, Club Vencedor (Marmol y Heredia).

Sociedad Anónima, Consulado Cerro Ñato (San José) y CAUTE (Montevideo).

No te comas los Morrones, club Colonia (Av. Suárez, al costado de la sede de Daecpu).

Categoría parodistas

Nazarenos, El Tejano (Carlos Ma. Ramírez e Indarte).

Aristophanes, Club Dryco.

Los Antiguos, Club Fraternidad.

Momosapiens, Club Ciclista Fénix (Cno. Maldonado y Cochabamba).

Zíngaros, tablado Monte de la Francesa (Lanús 5923 e Iturbe).

Categoría sociedades de negros y lubolos

Tronar de Tambores, club Zapicán.

Yambo Kenia, club Universal (Carlos De la Vega y Emilio Romero).

Integración, Río Negro 1025.

Senegal, club Miramar Misiones (Ramón Anador y Maipú).

La Carpintera Roh, club Uruguay Prado (India Muerta).

Nigeria, club La Espada (Antonio Díaz y Duque de los Abruzos).

Cuareim 1080, Paraguay 1015 el cuerpo de baile y en la sede propia de Gardel casi Michelini el coro.

Sarabanda, club Carabelas (Ehrlich 4031 entre Darwin y R. Márquez).

Categoría murgas

Araca la Cana, club Artigas.

Don Timoteo, club Paysandú (Emilio Raña 2915 en La Blanqueada).

La Buchaca, club Peturrete (Av. Suárez y Otorgués).

Cayó la Cabra, tablado de Las Duranas (Trápani 1350 esquina Bayona).

Curtidores de Hongos, club Buceo (Santiago Rivas y Michelena).

Diablos Verdes, Sindicato del Vidrio en La Teja.

La Clave, Club Social Clave de Murga (en San Carlos, Maldonado).

La Gran Siete, club Molineros (Av. Agraciada y Tajes).

La Gran Muñeca, club La Isla (Michigan casi la rambla, en Malvín).

La Mojigata, El Faro (Julio Herrera y Reissig).

La Martingala, club CODET (en Sayago).

La Trasnochada, club Fraternidad.

La Venganza de los Utileros, club Industria.

Metele que son Pasteles, club El Repecho.

Momolandia, CAUTE (Av. Agraciada y Marmarajá).

Patos Cabreros, club Las Acacias.

La Margarita, club Capurro (Capurro y Uruguayana).

La Línea Maginot, club Basáñez (Cno. Carrasco y Raissigner).

La Lunática, club Congreso (Av. Agraciada 2502 y Cuareim).

Fuente: Daecpu / El Observador

