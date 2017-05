La primera dama de "House of Cards" se levanta en shock por culpa de Trump

Robin Wright en Ellen

"La idea de un programa de televisión es ser entretenido, para ver algo que quizás no puede suceder. Y, sin embargo, uno no es capaz de mantenerse al día con lo que (Trump) está haciendo", dijo DeGeneres, quien ha manifestado su rechazo al magnate varias veces.



El próximo 30 de mayo se estrena la quinta temporada de House of Cards, después de que la anterior finalizara con Claire (Wright) nominada a la Vicepresidencia junto a Frank, que aspira a renovar mandato.



Desde que Trump asumió el poder el pasado 20 de enero, su Presidencia se ha visto salpicada por numerosos escándalos, la mayoría relacionados con la investigación sobre los posibles lazos de su campaña y Rusia en los comicios presidenciales de 2016.

Robin Wright, protagonista de la aclamada serie, una recreación maquiavélica de la vida presidencial en la Casa Blanca, aseguró "estar en shock" cada mañana por las acciones del presidente de Estados Unidos "Una pensaría que, después de cinco años de hacer esta serie, sería inmune a la conmoción", aseguró la actriz en una entrevista en el programa de televisión de Ellen DeGeneres."Estoy en shock cada mañana que me despierto. ¿Vos no?", le comentó Wrigth a la popular presentadora, al añadir que "es simplemente machacante".Después de cinco temporadas de, la protagonista explicó que la serie no es suficiente para prepararse ante las "machacantes" noticias que genera Trump como presidente en Washington."Trump nos está 'trumpeando' (ganando)", dijo la actriz, haciendo un juego de palabras en inglés."Se nos están acabando las ideas. (Trump) nos las está robando todas", bromeó la artista, que interpreta a la primera dama, Claire Underwood, esposa del presidente Frank Underwood (Kevin Spacy) en la serie de Netflix.