La Rambla: treinta kilómetros de historias

Durante dos años completos, los fotógrafos Diego Velazco y Santiago Epstein, así como el periodista y escritor Marcello Figueredo, se dedicaron a recorrer y registrar las distintas facetas de la Rambla montevideana, desde el Cerro hasta Carrasco. "Hay tantos universos a lo largo de esos 30 kilómetros, tantas cosas distintas, que afinar el ojo para retratarlas, y luego hacerlas convivir estéticamente en un libro de estas características fue sinceramente muy complejo", aseguró Figueredo. El resultado fue Ramblas, un libro editado por Aguaclara, cuyos responsables son los dos fotógrafos.





El escritor atribuyó la complejidad y amplitud del proyecto al hecho de que no existan antecedentes similares al libro que el trío publicó a fines de 2016. Su edición coincidió con el centenario de la colocación de la piedra fundamental de la Rambla Sur, uno de los mayores cambios en la fisionomía de la ciudad a lo largo de su historia, y una de las obras urbanísticas más aplaudidas de Montevideo.





Esto fue remarcado también por Diego Velazco, quien comentó que hubo momentos de "sana angustia", por lo abarcativo del proyecto. "Tuvimos que tener en cuenta las diferentes estaciones, el día y la noche, los vehículos, los deportes, los inmigrantes, la historia, la arquitectura. De todos los proyectos en los que he trabajado este libro fue el más complejo a nivel fotográfico", afirmó.





En el libro dominan las fotografías, pero estas interactúan con los textos de Figueredo para presentar historias y lugares de la cintura costera de la capital uruguaya, uno de sus lugares más icónicos, y que disfrutan tanto locales como turistas.

"Es cierto que la rambla es probablemente nuestro espacio más democrático e igualitario. Pero también es cierto que la rambla tiene un valor estético y urbanístico que va más allá de nuestra subjetividad", consideró Figueredo con respecto a la preponderancia que este espacio tiene para la ciudad.





Velazco explicó la necesidad de "salir del lugar común" que tuvo en su trabajo junto a Epstein. "Es un lugar que los montevideanos vemos todo el tiempo, entonces buscamos que las fotos tuvieran un foco más personal, más poético".





En base a los textos de Figueredo, Epstein y Velazco trabajaron de oeste a este, repartiéndose las distintas zonas de la Rambla, aunque si uno descubría una buena imagen en el territorio del otro, la tomaba igualmente.





El libro se encarga de relatar algunas historias poco conocidas de la Rambla, de las que Figueredo destaca algunas: "No me canso de admirar el coraje, la visión y el talento con que las autoridades de la época proyectaron y ejecutaron la Rambla Sur; me sigue seduciendo mucho la historia del viejo Pocitos, tal vez porque he vivido en ese barrio toda la vida; me parece glorioso que un francés de apellido impronunciable le haya dado nombre al Guruyú y me hubiera encantado ver a Lunático, el caballo de Gardel, recuperándose en las arenas de Malvín", dijo.





Velazco, por su parte, señala el descubrimiento de detalles como el tubófono, instrumento musical ubicado en Parque Rodó y realizado por Lukas Kühne, escultor acústico alemán radicado en Montevideo; o la gente con la que entró en contacto gracias a este trabajo.





El escritor destacó que el objetivo del libro es el de "guiar a los locales y a los extranjeros a que descubran los secretos, los tesoros y las historias de la rambla", algunos de los cuales también descubrió él durante el proceso de trabajo en el texto. "Nos hace mucha ilusión que estas páginas sirvan para que la gente conozca y reconozca los encantos que tiene a la vista; para que disfrutemos regodeándonos con un paseo del que podemos sentirnos orgullosos pero, al mismo tiempo, reflexionemos sobre la ciudad que tuvimos, la que tenemos y la que queremos tener", concluyó.





Velazco apunta que continuarán su trabajo, buscando nuevas imágenes y mejoras de cara a futuras reediciones.





El libro de Figueredo, Epstein y Velazco puede encontrarse en las librerías locales con un costo de $ 1.490.

