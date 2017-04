La ropa de Victoria Beckham ahora se vende en supermercados

Desde la semana pasada las prendas de Victoria Beckham se venden en los supermercados Target, una de las mayores cadenas estadounidenses, siguiendo la tendencia de otros diseñadores como Versace para H&M y Kate Moss para Topshop.

La familia Beckham se afirma como marca en diversos rubros, principalmente por el cada vez mayor alcance de la ropa diseñada por Victoria Beckham, y ahora por el registro como marca del nombre de la hija menor de la ex Spice Girl y del futbolista David Beckham.

Estos percheros de supermercados son muy solicitados por clientes conocedores de la moda pero cuyos bolsillos no les permiten frecuentar las tiendas de lujo.

La colección "VB x Target" (Victoria Beckham para Target) es su primera incursión en los estantes de supermercado, con una colección para mujeres y niños. Es la primera vez también que la británica crea una línea infantil, inspirada por su hija de 5 años, Harper.

Sus fans se frotan las manos frente a los precios asequibles -de US$ 6 a US$ 70 y en su mayoría por debajo de US$ 40-, que contrastan claramente con los vestidos de cuatro dígitos o las blusas de tres que la diseñadora vende por lo general como prêt-à-porter.

Harper ya es marca

Según publicó la BBC, el nombre de Harper Beckham fue registrado como marca en Gran Bretaña y Europa, para impedir que otras personas lo empleen con fines comerciales.

Con esta medida, la excantante de pop protegerá el nombre de su pequeña dentro de la industria del entretenimiento, al registrarlo con las autoridades que velan por la propiedad intelectual tanto en este país como en el resto del continente.



La reputada diseñadora podrá, además, sacar al mercado productos, como juguetes, líneas de ropa o cremas, que lleven el nombre de la niña, la pequeña de los cuatro hijos que tiene con el exfutbolista inglés David Beckham.



El multimillonario matrimonio también registró los nombres de sus otros niños, Brooklyn, de 18 años, que empezó a hacer incursiones en el mundo de la fotografía; Romeo, de 14, que ya desfiló como modelo para la exclusiva firma Burberry y Cruz, de 12, que ya muestra un interés por la música.

El registro también impedirá que cualquier otra persona dentro de la industria de la música, el cine o la televisión utilicen ese nombre

Fuente: Basado en agencias