La seguridad: un factor para elegir dónde vivir

Carmen tiene 34 años. Vive en Montevideo con su esposo y su hijo de seis años. Al igual que lo reflejan las principales encuestas de opinión, considera que el principal problema del país es la delincuencia El dato surge del estudio de opinión pública Latinobarómetro 2016, en el que Uruguay aparece como uno de los varios países de la región en los que la delincuencia es la primera cuestión señalada como prioritaria para la población. La preocupación por la delincuencia ya lleva varios años en el foco de la atención de la opinión pública en Uruguay.Aunque la encuesta recién citada no posee información desagregada entre Montevideo y el resto del país, los últimos datos del Observatorio del Ministerio del Interior señalan que, si bien la brecha ha disminuido en los últimos años, la mayor parte de los delitos se siguen cometiendo en la capital.En el Latinobarómetro también se señala que el 42% de los uruguayos, es decir, cuatro de cada 10, se preocupa todo o casi todo el tiempo porque puede llegar a ser víctima de un delito con violencia.Si se consideran estas preocupaciones, es fácil entender por qué Fernández buscó una alternativa para mudarse con su familia del apartamento en el que vive en un populoso barrio de Montevideo.Una vez que se decidió por trasladar su vivienda, la trabajadora pensó en formas habitacionales alternativas a las que se encuentran habitualmente y se le pasó por la cabeza vivir en un complejo al estilo de barrio privado. Ya había escuchado sobre varios sitios ubicados en departamentos del interior, como Canelones o Maldonado, pero no le convencía irse de Montevideo. Además los imaginaba demasiado costosos para su poder adquisitivo."Quería que mi hijo creciera como crecí yo en Malvín, jugando afuera de la casa de mis padres", relató.Por eso, el año pasado compró su vivienda en un lugar que reúne todas las características que ella buscaba y que está dentro en Montevideo.Town Park: ese es el nombre que lleva un parque y complejo residencial ubicado sobre la avenida Millán del barrio montevideano El Prado, que desarrolla el grupo español Ivory.Son cinco edificios construidos alrededor de la antigua casona de la Quinta da Silva, en un entorno rodeado de naturaleza, declarado patrimonio de Montevideo.Barbacoas al aire libre, salones multiuso, una cancha polideportiva, juegos para niños, una plataforma de descanso, un circuito peatonal aeróbico y estacionamientos subterráneos se combinan perfectamente con el paisaje verde, que cuenta con varias especies de plantas protegidas.La seguridad fue el principal motivo por el que Fernández y su esposo eligieron Town Park.Además de estar ubicado en una zona tranquila de la ciudad, el lugar está completamente cercado y cuenta con seguridad las 24 horas.Eso hace que los niños puedan jugar seguros en los 22 mil metros cuadrados de terreno que cuentan, además, con espacios especialmente diseñados para el disfrute y la reunión de personas de todas las edades."Me sorprendí gratamente cuando me enteré del precio; no es más caro que un apartamento en el centro ", destacó Carmen Fernández, cuya familia hoy es una de las más de 230 que ya son propietarias y empezarán a habitar el lugar a fines de 2017.El apartamento de la familia de Fernández tiene dos habitaciones, pero también hay viviendas de uno y tres dormitorios.El responsable comercial de este emprendimiento, Víctor Maganto, dijo que las primeras viviendas serán ocupadas en noviembre y que a esta altura del año solo quedan alrededor de 50 apartamentos disponibles de las 287 unidades que tiene el complejo.Así como Carmen eligió ver crecer a su hijo en el entorno tranquilo de Town Park, el perfil general de los propietarios del lugar es de familias con niños."También hay matrimonios que a una edad determinada dejan su casa grande por temas de seguridad y prefieren vivir tranquilos y disfrutar de la naturaleza", explicó el responsable del proyecto.En cuanto a la procedencia de los compradores, Maganto señaló que, si bien hay varios casos de personas que ya vivían en el barrio Prado, también "hay mucha gente que optó trasladarse de barrio".