La "semilla" estatal para emprendedores dio sus primeros frutos

Complementarios

"Lo tenemos bien coordinado (con ANII) en el sentido de que hay proyectos típicamente ANDE y proyectos típicamente ANII", explicó Ons.

$640.000 equivalente a US$ 22.000, es el máximo que puede recibir cada proyecto en esta convocatoria, que corresponde a 80% del costo del proyecto

Industria manufacturera: lo más solicitado

Este mes se lanzó la segunda convocatoria del programa "Capital Semilla" de la Agencia Nacional de Desarrollo ( ANDE ), que busca aportar el capital inicial para los proyectos de jóvenes emprendedores Una de las áreas fundamentales de la Agencia -que se creó por ley en 2009 pero se implementó separada de la Corporación Nacional para el Desarrollo en 2015- es la de emprendimientos. "Es uno de los cometidos de la Agencia promover el emprendedurismo en todo el territorio nacional, y más allá de otras actividades, el foco hasta el momento ha estado en el Capital Semilla", comentó su presidente, Álvaro Ons.Los desafíos en la primera edición del Capital Semilla, lanzado en agosto de 2016, iban en ese sentido: llegar a todo el territorio nacional. "El emprendedurismo siempre ha sido muy capitalino, ya que los emprendedores más cercanos a la capital solían acceder más a los apoyos", explicó Ons.En total, se postularon 149 perfiles de emprendimientos, de los cuáles 74 fueron pre seleccionados y 62 postulados, que recibirán financiamiento -$ 16 millones están disponibles en esta convocatoria-, luego de ser evaluados. Del total de perfiles, un 64% corresponden a emprendimientos del interior del país, algo que para Ons, es "parte del objetivo cumplido".Otro dato que llamó la atención, desprendido de la convocatoria, es que de los 300 emprendedores involucrados en los proyectos, un 44% son mujeres. Ésto, según el presidente de ANDE, no fue algo buscado en esta oportunidad, pero se dio naturalmente."A medida que sofistiquemos el instrumento, seguramente incorporemos la cuestión de género y se promueva especialmente a las emprendedoras mujeres" y añadió que "el resultado natural es una participación de mujeres bastante más elevada de lo que suele ser en este tipo de programas (de apoyo a emprendedores)".La otra herramienta de financiamiento público de emprendimientos es de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ( ANII ), a través de su Programa de Apoyo a Futuros Empresarios.Sin embargo, según sus cometidos, ambas herramientas son complementarias, hasta el punto de que en algún momento se piensa implementar una "ventanilla única" para que los emprendimientos se presenten y de acuerdo al perfil, delegarlos a ANII o a ANDE.ANDE apunta a emprendimientos que tengan un valor diferencial o innovación para el mercado de referencia. "Puede ocurrir que, por ejemplo, haya algún emprendimiento que sea novedoso para el norte del país pero en los criterios estrictos de innovación de ANII no entraría", explicó.Además de ser innovadora para el mercado al que apunta y que tenga capacidad de crecimiento, los emprendedores deben trabajar con una Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE), que los respalde y colabore en el armado del proyecto. "Podemos decir que tenemos IPE en todos los departamentos, las apoyamos y creamos además la figura de la Institución Patrocinadora Madrina, que es de Montevideo y apoya a instituciones del interior como forma de ir aumentando la capacidad del ecosistema emprendedor", apuntó.Este mes abrió la segunda convocatoria, que mantendrá las mismas bases, pero permitirá a ANDE tener un panorama más claro de la demanda por este tipo de herramientas, según comentó Álvaro Ons.La Tecnología de la Información es un rubro que usualmente eligen los emprendedores en Uruguay para comenzar con sus proyectos. Sin embargo, los resultados de la primera convocatoria de ANDE mostraron que la industria con más interés en recibir financiamiento de este programa fue la manufacturera (35%), seguida de la TICs con 13%.El presidente de ANDE, Álvaro Ons, dijo que no se priorizó ningún sector en particular en la primera convocatoria. “Para un primer llamado creo que es razonable que se haya hecho algo sin una priorización. Nosotros estamos aprendiendo y conociendo la demanda insatisfecha”, indicó.La idea es abrir el llamado por lo menos dos veces en el año. De todas formas, la Agencia no quiere limitarse al apoyo económico. “Tenemos que preocuparnos porque el emprendedor enriquezca su capital humano, y si no le va bien y fracasa, que sea un aprendizaje y logre ser un emprendedor mejor”, dijo. Las pequeñas empresas con menos de 36 meses de actividad podrán postularse.