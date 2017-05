La soja cortó racha bajista en Chicago

Al cierre de esta jornada en el mercado de Chicago, el contrato de mayo de la soja subió 0,94%, a US$ 354,67 por tonelada, en tanto que a julio lo hizo 0,95% al cerrar a US$ 357,88 por tonelada, debido a que los operadores cubrieron posiciones cortas un día antes de que se publique el informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por su sigla en inglés).

El retraso de la siembra de la oleaginosa en EEUU, que se encuentra por debajo del promedio de los últimos cinco años, también dio firmeza al precio.

Los subproductos tuvieron cotizaciones dispares, ya que la harina trepó 1,5% (US$ 5,18 hasta US$ 346,34 por tonelada), mientras que el aceite retrocedió 0,24% y se ubicó en los US$ 719,80 por tonelada.

El maíz ganó 0,42% y se comercializó al final de la jornada a US$ 141,04 por tonelada.

Por último, el trigo en su posición más próxima subió 0,89% y cerró a US$ 154,97 por tonelada, aunque las posiciones de julio, setiembre y diciembre de 2017, y marzo de 2018, cayeron 0,95% promedio presionados por un dólar más fuerte y por mejores condiciones para los cultivos en desarrollo, que resultaron mejores a lo esperado por el mercado. (Con base en Agritotal.com)

