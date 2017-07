La tarjeta que amenaza con sacar a Sendic de la cancha

En los últimos días cambió sustancialmente la posición asumida por el Frente Amplio acerca de los cuestionamientos hacia el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Y buena parte de la explicación de ese giro tienen que ver con una tarjeta de crédito. Es así que, al tiempo que el Tribunal de Conducta Política (TCP) de la coalición de izquierda avanza en el análisis del uso que le dio el jerarca a las tarjetas corporativas de ANCAP mientras estuvo en el directorio del ente, el propio presidente Tabaré Vázquez se distanció de su compañero de fórmula y distintos sectores del oficialismo comenzaron a pedir la cabeza del líder de la Lista 711.





Sendic está en el centro de las críticas opositoras desde fines de 2015, primero por su gestión en ANCAP que dejó a la empresa en situación de quiebra técnica y debió ser capitalizada y, luego, por el título de licenciado en genética humana que dijo tener, pero ni siquiera existe esa carrera. Sin embargo, no fue hasta la divulgación del uso que le dio a la tarjeta corporativa del ente –publicado en Búsqueda el 8 de junio pasado– que las opiniones en la izquierda se le empezaron a volver en contra.

Aunque en un principio los dirigentes oficialistas defendieron su gestión en ANCAP, con el tiempo, y sobre todo tras conocerse detalles de compras con dineros públicos en casas de ropa, librerías y joyerías, distintos sectores salieron a cuestionar al jerarca e, incluso, algunos pidieron su renuncia.





Aunque en las declaraciones a la prensa los principales líderes del oficialismo advierten que para opinar van a esperar la resolución del TCP, fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que entre los dirigentes de la izquierda cada vez gana más espacio la visión de que Sendic tuvo "conductas desajustadas a la ética". Los consultados pusieron énfasis en el daño que el caso Sendic le genera al Frente Amplio, una fuerza que se jacta de una tradición de austeridad.





¿Bullying?

En cuestión de días, Vázquez pasó de sostener que a Sendic le hacían un "bullying fantástico" –y de avisar que Sendic ya le había presentado la renuncia y él no se la había aceptado–, a mostrarse dispuesto a aceptar la dimisión de su compañero de fórmula en caso de que el TCP del Frente Amplio dictamine un fallo adverso para el número dos del gobierno.





Vázquez dijo este miércoles que si eso ocurre, es el propio Sendic quien "deberá evaluar" la renuncia. Consultado más precisamente acerca de si aceptaría la renuncia del vicepresidente, Vázquez manfiestó: "Yo creo que cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia".





"La función pública exige el máximo de ética a cada uno de quienes la tenemos que desempeñar", dijo. "Esperemos a ver qué dice la Justicia y qué dice la comisión de ética del Frente Amplio", agregó.

Vázquez había defendido el 4 de julio al vicepresidente, cuando dijo que el jerarca es víctima de "bullying" y "ensañamiento". "No estoy juzgando en este momento si hubo responsabilidades de Sendic en los distintos temas que se están analizando. Está la Justicia actuando y la comisión de ética del Frente Amplio, pero más allá de eso a mí me causa asombro el ensañamiento que ha existido en este tema", dijo el mandatario.





Por su parte, Sendic había admitido en diciembre de 2016 que estuvo dispuesto a renunciar ese año cuando ocurrió la polémica en torno al supuesto título que en realidad no tiene. Pero Vázquez se lo impidió. "Lo hablé con el presidente. Me dio un abrazo y me dijo: 'Ni se te pase por la cabeza renunciar'", dijo Sendic.





Sin embargo, la suerte de Sendic se empezó a volver aún más adversa. Los primeros sectores en cuestionarlo en público fueron la Liga Federal y el Partido Socialista. Luego le siguieron la Vertiente Artiguista y el Partido Demócrata Cristiano. Incluso antes de que se conocieran los gastos en la tarjeta de ANCAP, el diputado de la Liga Federal Darío Pérez consideró que el Frente Amplio debía "pedir disculpas" por la mala gestión realizada en ANCAP porque "actuó sin corazón y sin cabeza de izquierda, sobre todo en el gasto innecesario en publicidad y en fiestas de las que él (por Sendic) tenía que estar enterado". Luego de conocido el uso de la tarjeta de crédito del ente, Pérez reclamó en distintos medios la renuncia del vicepresidente. "Me quedo contento de que otros frenteamplistas piensan lo que pensamos hace meses", dijo este jueves a radio Carve.





¿Qué cambió?

Después del posicionamiento del presidente Vázquez expresado el miércoles, con el que tomó distancia de su vicepresidente, Sendic dijo este jueves que había hablado con el mandatario y coincidía "absolutamente" con sus afirmaciones respecto a que había que esperar los pronunciamientos del Frente y de la Justicia. "Lo hemos conversado en más de una oportunidad. Después de que se pronuncien la Justicia y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio tomaremos con serenidad, si fueran necesarias, las decisiones que tengamos que tomar", afirmó Sendic. Explicó que no puede adoptar una decisión en base a versiones de prensa o filtraciones de lo que ocurre puertas adentro en el Tribunal de Ética.



Los comentarios de Vázquez y Sendic ocurrieron luego de que el semanario Búsqueda y la diaria informaran que, para el Tribunal, Sendic cometió faltas éticas.





Este jueves, en los pasillos del Parlamento algunos senadores del Frente esquivaban a los medios y el senador José Mujica (MPP), que estaba molesto por las filtraciones, dijo que no iba a hablar. Igual afirmó que "todos los comentarios son presión sobre los organismos jurídicos que tengan que decidir. El día que decidan, chau", afirmó, mientras seguía caminando. En el Frente Amplio, varios piensan que lo que decida el Tribunal de Conducta deberá ser respetado por el Plenario. Miranda, según informó Búsqueda, señaló su disposición a renunciar si el Plenario tuerce la opinión del Tribunal.





La senadora Daniela Payssé (FLS) dijo este jueves en el programa Quien es Quien de Diamante FM, que la situación de Sendic "complica" y "afecta" al Frente Amplio. "El hecho de que un vicepresidente renuncie genera un costo político, indudablemente", dijo Paysée ante ese posible escenario.

En la entrevista se le consultó que haría ella si el Tribunal le marca un apartamiento de una conducta ética. "Yo, personalmente, renunciaría. Pero no juzgo a nadie que en una situación similar tenga otra mirada", acotó la senadora del sector de Danilo Astori.





El senador Enrique Pintado (también del FLS) comentó a El Observador que "confía en que el Tribunal de Conducta Política se tomará su tiempo" para entregar su dictamen. "Hay que tener calma y esperar también la decisión de la Justicia", comentó el legislador, quien entiende que no debe apurarse una definición política.





Más presión

Con los días varios sectores del FA se fueron expresando sobre el caso. Los socialistas cuestionaron a Sendic, sin nombrarlo, en una declaración emitida luego de una reunión de su Comité Central realizada a mediados de junio de 2017. "Luchamos por la transparencia, que exige analizar sistemáticamente tanto los aciertos como los errores cometidos, sin margen para las excusas. Debemos ser implacables; ser vacilantes o tener doble moral nos deslegitima y nos condena", sostuvo la declaración, con la polémica sobre los gastos de la tarjeta ya instalado en la opinión pública.





La Vertiente Artiguista advirtió esta semana que el Frente Amplio deberá tomar "las decisiones que corresponden" en casos de conductas inapropiadas "por dolorosas que puedan ser".

El PDC también emitió una declaración crítica hacia el vicepresidente en la que, sin nombrarlo, emplazó a Sendic a renunciar sin esperar las decisiones de los organismos que analizan su situación.





Entre los principales dirigentes del PDC están el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, el embajador de Uruguay en Argentina y hombre de confianza de Vázquez, Héctor Lescano, y Álvaro Vázquez, el hijo del presidente. "A veces las decisiones no pueden venir de instituciones, de gobiernos o de la fuerza política. En ocasiones la decisión es solo personal", señaló el sector.