La tendencia de reciclar y reutilizar en la moda

En muchos casos, la producción uruguaya –tal vez sin planearlo– aplica algunos de esos ideales. "Uruguay, dentro de todo, es un país bastante slow", afirmó la diseñadora Macarena Algorta, responsable del blog Slowfashionuy, dedicado a cubrir todo lo referente a este rubro. "La mayoría de las marcas apuestan por la mano de obra local, al trabajo artesanal y las condiciones de trabajo justas. Hay algunas que incluso van más allá y solo trabajan con fibras sustentables locales (como la lana) u orgánicas, con pigmentos vegetales y naturales, o reutilizando materiales que de otra forma serían basura", añadió.

Hace un año, cuando creó su blog, eran pocos los que entendían de moda sustentable. Con el tiempo, Algorta fue encontrando adeptos. "Cuando empecé me dio miedo de que tuviera que hablar solo de propuestas internacionales, pero para mi sorpresa encontré que ya son más de 40 las marcas locales que, con variaciones, apuestan por una moda más sustentable y slow", comentó la diseñadora. Esta es una cifra que se encuentra en pleno ascenso, por lo cual sostiene que el movimiento está ganando difusión y terreno.

Marcas locales como Manos del Uruguay, Ana Livni y Don Baez han sido precursoras en la producción sustentable y slow. Pero este año surgieron tres proyectos que continúan este camino con innovaciones.

"En un lugar apartado tenían telas que no usaban para nada, algunas de más de 50 años. Fue un sueño entrar a un lugar gigante lleno de telas y elegir lo que quisiera", contó García. En la selección encontró una gran variedad de paños, lisos y con tramas, pero no los suficientes para crear una colección exclusiva de tapados, por lo cual decidió ampliar para incluir camisas, pantalones y vestidos, todos con una idea minimalista y utilitaria.

"No fue que diseñé una colección a través del concepto, porque no pude elegir los colores ni las telas; diseñé prendas que pudiesen jugar con las telas que había. Y cada una de ellas son modificables", explicó el diseñador. La intención de darle un nuevo uso a un material también se aplica al diseño , porque cada prenda puede ser presentada de diferentes maneras. Gracias a lazos y cortes estratégicos, su pantalón –basado en el clásico chiripá y que fue pensado sin género–, su camisa y su chaleco se adaptan atándose en diferentes lugares, creando así looks diversos.