La tragedia de los refugiados diseccionada de forma íntima

Históricamente, el arte se ha encargado de ponerle rostro a los temas trascendentales y globales que afectan a la humanidad. Ya sean tópicos más íntimos o individuales, como los sentimientos inherentes a la persona, o los grandes temas que aquejan a la sociedad –las guerras, la pobreza–, el arte ha logrado nivelarlos a una dimensión más cercana al público, que a veces observa estos problemas desde una distancia que no le permite ver su propia relación con ellos. En lo que va del año, dos producciones teatrales han abordado el gran problema que afronta la humanidad en la actualidad: la crisis de refugiados y la violencia que los envuelve.





Los malditos tocó el tema en una serie de funciones en la Sala Verdi, exponiendo la tragedia diaria de los migrantes indocumentados que van a periódicamente a las costas europeas. Ahora, la La travesía, una obra que aborda la misma En enero, la producción internacionaltocó el tema en una serie de funciones en la Sala Verdi, exponiendo la tragedia diaria de los migrantes indocumentados que van a periódicamente a las costas europeas. Ahora, la Comedia Nacional pone en marcha el estreno de, una obra que aborda la misma crisis humanitaria desde un punto de vista mucho más íntimo, y que significa la tercera producción del elenco estable de la Intendencia de Montevideo en el año.





La obra, escrita por el español Josep María Miró, narra la historia de la hermana Cecilia, una monja voluntaria en un campo de refugiados, que deberá enfrentar una crisis de fe cuando se encuentre con el cuerpo de una niña a la que han maltratado cerca del lugar. En medio de una zona devastada por la violencia y las necesidades de niños y refugiados, la hermana Cecilia cuestionará las prácticas del proyecto de acuerdo a sus principios emocionales y éticos.





La travesía está dirigida por el experimentado Jorge Denevi, que fue convocado por la Comedia Nacional nuevamente en 2017. En paralelo, Denevi estrenó en enero de este año la comedia Farsa en el dormitorio, una de las apuestas de El Galpón para el verano.





"Conocí a Miró a través de la obra El principio de Arquímedes, que me gustó muchísimo, me pareció muy bien escrita, muy bien delineados los personajes. Mario Ferreira (director de la Comedia Nacional) ya me había invitado a dirigir este año, y cuando estaba armando la programación para el año tenía esta obra. Me la propuso, y cuando la leí me gustó mucho. Es un estreno mundial, porque la van a hacer en Alemania en mayo, pero primero la hacemos acá. Tiene mucho que ver con el tema de los refugiados. No está tratado porque sí, aunque aparentemente al autor le gusta mucho este tipo de temas sociales, sino porque él trabajó en campos de refugiados. Estuvo un año allí y conoce de primera mano el tema", comentó Denevi el pasado enero en entrevista con El Observador.





En La travesía, la escenografía se encuentra al servicio de la historia y por eso se optó por dejar que este apartado dé pistas del lugar donde se desarrollará. Es así que apela a elementos clave que pueden encontrarse en un campo de ayuda humanitario (cajas de suplementos o botiquines). La historia, entonces, pasará enteramente por los cinco actores que estarán en escena.





En ese sentido, el elenco estará compuesto por la experimentada actriz Roxana Blanco, en la piel de la hermana Cecilia, junto a Fabricio Galbiati, Lucio Hernández, Cristina Machado y Leandro Ibero Nuñez.





El autor

Josep María Miró se ha convertido en uno de los dramaturgos más interesantes de su país, con varios premios a sus espaldas y obras que van desde el análisis más íntimo a abordajes más amplios, como los tratados en La travesía.





Como mencionaba Denevi anteriormente, esta no es la primera obra de Miró que se representa en el país, ya que la primera incursión fue El Principio de Arquímedes, que se presentó en 2015 con la dirección de Mario Ferreira, el propio director de la Comedia Nacional que presenta ahora el nuevo título.





La travesía se estrena mañana a las 21 horas en Sala Verdi y estará en cartel hasta el 30 de abril. Las funciones serán los viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 17 horas. Las entradas están disponibles en Tickantel y boleterías de la sala a $ 150. Mayores de 60 años tienen entrada libre los domingos.

