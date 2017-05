"La transformación digital está en la agenda de los CEO"

Internet de las cosas, big data, analytics, ciberseguridad e inteligencia artificial fueron las tecnologías en las que se hizo foco en la quinta edición de TIC Forum, evento organizado por Logicalis a nivel regional, que contó con la participación de empresas clientes uruguayas.





La necesidad de reformar la relación de una empresa con sus clientes y orientar sus soluciones hacia los servicios impulsa la llamada "transformación digital", que fue el eje de las charlas de este año. El vicepresidente de Logicalis para el Cono Sur, Carlos Pingarilho , comentó que aunque puede parecer que la región siempre está un paso atrás en los cambios tecnológicos, "la transformación digital es un tema de todos, está en la agenda de los CEO y los directivos de todas las empresas".





La tecnología como socio de negocios es un concepto en el que se hizo hincapié durante las presentaciones del foro, que contó con expertos regionales de la empresa, especializados en el desarrollo de soluciones.





Pingarilho explicó que algunos términos tecnológicos presentados son los que las empresas y usuarios "escucharan a partir de este año, en los que ya se encuentran trabajando las compañías de la región". "El internet de las cosas se habla como una fantasía, pero ya es una realidad", agregó.





"El internet de las cosas ya es una realidad, hay que anticiparse a la tendencia y comenzar a desarrollarla"







Además de las exposiciones, el proveedores de soluciones tecnológicas Logicalis presentó demos con los desarrollos que están realizando para sus clientes en la región –incluido Uruguay–.

Uno de ellos tiene que ver con smart solutions, con un dispositivo que toma información de un jardín vertical –bastante utilizado en las fachadas de algunas compañías–, que permite el riego automático o la toma de valores para mejorar el cuidado del mismo.





El proceso de consultoría para entender cuáles son las necesidades tecnológicas de una empresa puede llevar varios meses. En ocasiones, especialmente cuando las empresas son complejas en su estructura, y voluminosas en cuanto a cantidad de empleados u otras variables, la implementación de la solución innovadora puede ser resistida, según Pingarilho. "Cuanto más pesada es la empresa, es más difícil hacer un cambio. No hay una vertical específica de negocio que complique más o menos, es el gigantismo lo que dificulta", resumió.





Cambio de rumbo

"El enfoque del negocio es la experiencia del cliente", contó el vicepresidente regional de Logicalis. Y eso, según el experto, trae aparejado un cambio en el negocio. "Las empresas que proveen servicios de tecnología deben trabajar con los clientes en pensar nuevos modelos de negocio, el cambio parte desde ahí", apuntó.





30% del foco de las empresas a nivel internacional está puesto en la estrategia, porcentaje que según el VP de Logicalis, debería aumentar.





Son varias las claves que según Pingarilho, lograrán el éxito de una compañía camino a la transformación tecnológica. Una de ellas es el involucramiento del CEO de la empresa en cuestiones tecnológicas.





Citando una encuesta que realizó Logicalis a nivel mundial, en 2016, la atención de los CEO estuvo concentrada un 70% en las operaciones y un 30% en la estrategia, porcentaje que debería ser más alto, según el experto.





"Está bien tercerizar la tecnología y dedicarse de lleno a cuestiones del negocio, pero no hay que descuidar los procesos", instó.





Por otra parte, el rol del CIO –encargado de sistemas– debe evolucionar. El CEO de Logicalis para Latinoamérica, Rodrigo Parreira , contó que al igual que los CEO deben conocer los procesos de transformación tecnológica, los encargados de sistemas deben estar en el negocio, pensando en la innovación. "(El CIO) debe ser un tecnólogo, un catalizador y un estratega", explicó. Además, Parreira puntualizó en la amplitud de funciones de este cargo, que ya deja de ser "quien controla que las luces del data center funcionen correctamente".





Respecto a la tercerización, Parreira mostró los datos arrojados por una encuesta de la compañía a nivel regional, que señalan que el 50% de las áreas de IT de las empresas se encuentran fuera de las compañías, manejadas por terceros.





Innovar o desaparecer

Parreira mencionó los cuatro ejes de la transformación digital. El cambio cultural que trajo aparejados cambios en el consumo fue el primero destacado. A su vez, la corporación digital, con el cambio en los negocios para cambiar la relación con los clientes es de vital importancia, según el CEO.





"La tecnología va a ser el eje más importante de la producción económica", explicó. Esto se traduce en un aumento de las plataformas colaborativas entre pares, en las que las grandes corporaciones deben involucrarse. "Muchas empresas incuban startups para aprovechar su conocimiento y desarrollo una vez que culminan con el proceso", afirmó. Por último, el cambio en la sociedad y en la demanda de servicios, fue destacado como el cuarto eje de la transformación digital en el que ya están entrando las empresas.





Por su parte, la visión del VP de Logicalis Carlos Pinagrilho fue radical en cuanto a la importancia de la transformación tecnológica en las empresas de la región. "Se dice que en pocos años, muchas de las empresas que actualmente son potencia no van a existir porque no van a poder o querer adaptarse y avanzar en una nueva dirección para ejecutar la transformación digital. Eso es fundamental. No tomar riesgos es no existir", sentenció.





Finalizó con un concepto claro: "La tecnología transforma la vida, y todos podemos contribuir a la transformación digital. Las empresas, fundamentalmente".









Desarrollos al alcance de la mano





Durante la primera jornada de conferencias, se instalaron varios stands en el hotel Sofitel La Reserva Cardales en Buenos Aires , dedicados a demostrar las soluciones en las que trabaja Logicalis a nivel regional. Una de ellas es la denominada "agile infraestructura", para detectar picos de consumo en la nube, arrendarlos cuando se necesitan y dejarlos libres para otro uso el resto del tiempo.

El director de Desarrollo de Negocios, Juan Fernandes , explicó que esta solución es especial para los sitios de e-commerce

Stands Logicalis Los asistentes pudieron conocer las soluciones a través de demos

Otra de las innovaciones es la denominada WiFi NG, que sirve para detectar el recorrido de una persona en un lugar, y conocer información cuando ésta se conecta a una red inalámbrica.

Fuente: