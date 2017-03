La vida después de la pelota

La página web de la Mutual de Futbolistas Profesionales informa que el sueldo mínimo líquido de Primera División es de $ 27.426 para quienes tengan hijos menores a cargo. En la "B", la cifra baja a $ 13.996. Los datos son una clara demostración de las enormes diferencias que hay en el fútbol uruguayo. Mientras un puñado de jugadores reciben año a año cifras repletas de ceros e invierten en la construcción de edificios y en otros negocios para tener ingresos en el futuro, la enorme mayoría, lejos de los flashes y de la farándula deportiva, debe buscar un trabajo para conseguir un sueldo.

Los del montón, los que no jugaron ni en Nacional ni en Peñarol ni mucho menos en el exterior, no tienen grandes ingresos como para sustentarse por mucho tiempo. A su vez, aún son muy jóvenes. Ahí es cuando, como un balde de agua fría, aparecen todos los obstáculos que deben enfrentar. La mayoría no terminó el liceo, no tiene experiencia laboral ni capacitación para salir a buscar un trabajo.